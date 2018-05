Palermo : ingegneri - pronti a confronto su nuove linee tram : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Gli ingegneri di Palermo sono pronti a fare la loro parte. Per loro la rivoluzione della mobilità urbana cittadina con le nuove linee del tram passa necessariamente dal metodo del confronto. Una stagione di dialogo, che secondo il presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo, Vincenzo Di Dio, è già stata inaugurata con l’aggiudicazione in via provvisoria delle nuove sette nuove ...