Palermo | Confindustria | bene nuove linee tram ma no a gestione fallimentare Amat

(Di mercoledì 9 maggio 2018), 9 mag. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli ai progetti di sviluppo e alle infrastrutture. Siamo assolutamente contrari alle opere, la cuiviene affidata a società, come l’(l’azienda di trasporto pubblico urbano, ndr) che non hanno prospettive di vita da qui a quando ilvedrà la luce. Siamo assolutamente contrari a far gravare, per l’ennesima volta, i risultati fallimentari delle partecipate del Comune sui cittadini”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente di, Alessandro Albanese, all’indomani dell’aggiudicazione della gara per ledelnel capoluogo siciliano. A vincere il concorso internazionale di idee, lanciato lo scorso anno dal sindaco Leoluca Orlando, è stato un consorzio di studi composto da Ruggero Cassata (capogruppo), Dino Bonadies, Alberto Scotti e Giovanni ...