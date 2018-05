Pakistan | l’autopsia | “Sana morta per strangolamento | ossa del collo rotte” Insorge il

Giovane italo-Pakistana uccisa nel Gujarat - l’autopsia : Sana è stata strangolata : Giovane italo-pakistana uccisa nel Gujarat, l’autopsia: Sana è stata strangolata Giovane italo-pakistana uccisa nel Gujarat, l’autopsia: Sana è stata strangolata Continua a leggere L'articolo Giovane italo-pakistana uccisa nel Gujarat, l’autopsia: Sana è stata strangolata proviene da NewsGo.

La notizia è giunta in mattinata dai media pakistani ed è stata rilanciata dall'Ansa. Sana Cheemea sarebbe stata uccisa, strangolata. La conferma giungerebbe dall'esame autoptico eseguito dal Punjab Forensic Laboratory dove la salma della venticinquenne era giunta nei giorni scorsi. Sono state infatti riscontrate fratture dell'osso del collo, compa...

Il cadavere di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana che si sospetta sia stata uccisa dai famigliari per essersi rifiutata di sposare un giovane scelto dalla famiglia decidendo di vivere da occidentale, è stato riesumato oggi nel distretto di Gujrat, dopo che nelle ore scorse sono stati arrestati il papà della venticinquenne, Mustafa Ghulam, i...

Sana, fermati per omicidio padre, fratello e zio "L'hanno uccisa loro". Arrivano nuovi aggiornamenti circa l'assassinio ella 25enne Ragazza Pakistana cresciuta a Brescia