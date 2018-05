Pakistan | l' autopsia di Sana | Osso del collo rotto | è stata strangolata

Sana Cheema - autopsia sul corpo della 25enne morta in Pakistan : “Osso del collo rotto”. Ipotesi strangolamento : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-Pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’Ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il 24 aprile scorso le autorità Pakistane hanno arrestato il padre, lo ...

Pakistan - autopsia : Sana strangolata : 9.15 Sana Cheema,la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onore', è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal laboratorio forense del Punjab. L'autopsia, rivela il rapporto di cui l'ANSA ha ricevuto un estratto, mostra che "l'osso del collo è stato rotto", indizio che orienta verso un decesso per strangolamento.

Il cadavere di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana che si sospetta sia stata uccisa dai famigliari per essersi rifiutata di sposare un giovane scelto dalla famiglia decidendo di vivere da occidentale, è stato riesumato oggi nel distretto di Gujrat, dopo che nelle ore scorse sono stati arrestati il papà della venticinquenne, Mustafa Ghulam, i...

