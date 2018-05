Pagelle Juventus-Milan 4-0 | i voti della partita finale Coppa Italia

Juventus-Milan - finale Coppa Italia 4-0 : Pagelle e tabellino : Juventus-Milan, finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Juventus-Milan 4-0 - Finale Coppa Italia : serata perfetta per Benatia - Dybala si esalta. Donnarumma disastroso : La Juventus si è aggiudicata la sua quarta Coppa Italia consecutiva, battendo in Finale il Milan per 4-0. Le reti sono state di Benatia, autore di una doppietta, Douglas Costa e un autogol di Kalinic. Passivo pesante per i rossoneri, ma sul risultato hanno inciso due brutti interventi di Donnarumma. Diamo i voti ai protagonisti in campo. JUVENTUS (4-3-3) Buffon 7 – È l’ultima Finale della sua carriera e la gioca alla sua maniera. ...

Juventus-Milan 4-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/14 Spada/LaPresse ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Finale Coppa Italia in DIRETTA : sfida per il trofeo all’Olimpico : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Milan, Finale della Coppa Italia. È sfida per il trofeo all’Olimpico: da un lato i bianconeri, a caccia del quarto double consecutivo dopo aver praticamente ipotecato lo Scudetto; dall’altro i rossoneri, desiderosi di dare un senso alla loro stagione e di ottenere al tempo stesso la qualificazione in Europa League, ...

Juventus-Bologna - le Pagelle : Douglas Costa super - male Rugani e Keita : Segna una rete, nell'economia dell'incontro, pressoché vitale. MARCHISIO 6 : Non accelera oltremisura, anche perché " forse " la benzina è poca. Dà ordine alla manovra, ma spesso e volentieri si ...

Juventus-Bologna 3-1 : Pagelle e tabellino : Juventus-Bologna, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Bologna 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/20 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Pagelle/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : Fa tutto bene Luciano Spalletti durante Inter-Juventus, rovinando però quanto di buono fatto prima nel finale di gara. Il tecnico di Certaldo è infatti colpevole di aver effettuato dei cambi al termine del match che devastano completamente gli assetti della compagine nerazzurra, che perde quindi le geometrie e subisce le due reti che regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Fuori Rafinha all’80esimo per Borja Valero e fuori Mauro Icardi ...

Inter-Juventus 2-3 - le Pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua