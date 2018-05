Pagelle Juventus-Milan 4-0 | Finale Coppa Italia | serata perfetta per Benatia | Dybala si

oasport

: Un 3?? e persino un 1??nell'impietosa figura del #Milan questa sera contro la #Juventus #CoppaItalia | #JuveMilan… - Milannews24_com : Un 3?? e persino un 1??nell'impietosa figura del #Milan questa sera contro la #Juventus #CoppaItalia | #JuveMilan… - Rossonerosemper : Juventus – Milan 4-0: vergogna, zitti e lavorare - PianetaMilan : Pagelle Juventus-Milan: analisi, giudizi, Top e Flop della gara -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Lasi è aggiudicata la sua quartaconsecutiva, battendo inilper 4-0. Le reti sono state di, autore di una doppietta, Douglas Costa e un autogol di Kalinic. Passivo pesante per i rossoneri, ma sul risultato hanno inciso due brutti interventi di Donnarumma. Diamo i voti ai protagonisti in campo.(4-3-3) Buffon 7 – È l’ultimadella sua carriera e la gioca alla sua maniera. Decisivo dopo pochi minuti, poi nel secondo tempo si supera. Cuadrado 6 – In fase offensiva crea molti pericoli con i suoi cross, ma in fase difensiva commette qualche sbavatura di troppo. Barzagli 6 – Si fa prendere in mezzo sull’uno-due tra Cutrone e Calhanoglu che porta al tiro dell’attaccante rossonero. Poi non commette grossi sbagli.7,5 – Partita. Non lascia respirare Cutrone e nella ripresa ...