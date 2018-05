“Ormai vive lì” Lo scoop di Loredana Lecciso Ormai la coppia è scoppiata e sul gossip

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La separazione dei veleni. Quella trae Al Bano sta diventando uno stillicidio di accuse, recriminazioni e dolori a non finire. Sebbenesiano passati alcuni mesi tra i due le cose continuano ad andare molto male. Qualcuno pensa che la bionda showgirl stia calcando un po’ troppo la mano. I Motivi? Da una parte la ricerca della mai veramente consolidata notorietà, dall’altra la volontà di tutelare i suoi figli, come lei più volte ha dichiarato. Dove sia la verità non si sa, ma quello che è certo è che l’ex del cantante prosegue con il dente avvelenato. A dare la notizia della separazione è stato il cantante intervenendo in una trasmissione televisiva. La sua storia conera stata infatti tirata in ballo dopo la discussa ospitata insieme alla ex moglie Romina Power nel programma Ballando con le Stelle e l’artista è voluto intervenire ...