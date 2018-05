Operaio schiacciato da un blocco di cemento di 700 kg

Operaio di 19 anni muore schiacciato da un blocco di cemento di 700 kg nel cantiere Fincantieri di Monfalcone : Un Operaio di 19 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'Operaio stava lavorando in un cantiere della Fincantieri quando è stato investito da un carico in manovra: sarebbe rimasto schiacciato da un masso del peso di circa 700 chili.La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del padre del ragazzo e del ...

Udine - Operaio 32enne muore schiacciato da un muletto. Il corpo trovato da un collega : Un infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina presto all'interno della Ditta Tonutti grafiche, a Fagagna. Un operaio di Caltanissetta è rimasto schiacciato sotto un muletto.Continua a leggere

Monza - Operaio muore schiacciato da una pressa/ Ultime notizie - incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco : Monza, operaio muore schiacciato da una pressa: incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco. Le Ultime notizie: coinvolto un collega di 25 anni che potrebbe aver provato ad aiutarlo(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 23:08:00 GMT)

Infortuni : Operaio muore schiacciato da macchinario in Brianza : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Incidente sul lavoro in via dell'Artigianato 6 a Bellusco, comune in provincia di Monza e Brianza. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'incidente, in cui ha perso la vita un uomo di 42 anni schiacciato da un macchinario, è avvenuto intorno alle

Torino - Operaio muore schiacciato da balle di polietilene da 8 quintali : E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del lavoratore.Continua a leggere

Due morti sul lavoro in poche ore : Operaio schiacciato a Ferrara - a Grosseto travolto da autogru : Le vittime, un operaio nel Ferrarese e il titolare di un'impresa di sfasciacarrozze nel Grossetano, avevano 49 e 59 anni. Inutili per loro i soccorsi.Continua a leggere

Operaio schiacciato da una pala meccanica nel Ferrarese : Operaio schiacciato da una pala meccanica nel Ferrarese L'uomo stava lavorando in un camping quando il mezzo su cui si trovava si è ribaltato Continua a leggere

A Ferrara Operaio schiacciato da pala meccanica - Altra vittima nel Grossetano : travolto da autogru : Due morti sul lavoro nel giro di poche ore. Un operaio di 49 anni ha perso la vita schiacciato da una pala meccanica mentre stava lavorando in un camping della costa di Lido Spina, nel Ferrarese. Il ...

Incidenti sul lavoro : Operaio schiacciato da un rotolo di ferro a Bergamo - è grave : Il pesante blocco di metallo è finito su una gamba, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Treviglio

Incidente sul lavoro a Marghera - muore un Operaio : è stato schiacciato da un camion : Un operaio friulano di 55 anni, Mauro Morassi, è morto a Marghera (Venezia), travolto da un camion in uscita da un deposito. L’autista del mezzo non si sarebbe accorto in tempo della presenza del collega che si trovava in un angolo cieco.Continua a leggere