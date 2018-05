Operaio di 19 anni muore schiacciato da un blocco di cemento di 700 kg nel cantiere

Precipita dal tetto - grave Operaio di 32 anni : SPINETOLI " Un operaio di 32 anni, originario di Giulianova, nel pomeriggio di oggi è caduto dal tetto di un locale di Pagliare. E' stato soccorso dall'eliambulanza che lo ha trasportato al Torrette ...

Primo maggio - l’amarezza dell’Operaio dell’Ilva : “Solo una cosa è cambiata in questi anni : ci sono sette colleghi in meno” : “Una cosa è cambiata in questi anni: che ci sono sette colleghi in meno”. Nella mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno maggio Libero e Pensante, la testimonianza di Mirko, operaio all’Ilva. “Morti sul lavoro in un impianto che era sotto sequestro: ci hanno detto che si chiamano morti bianche perché non c’è una mano che uccide direttamente. Io continuo ad andare a ...

Incidente sul lavoro a Salassa - muore Operaio di 50 anni : Schiacciato dal materiale in lavorazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. la vittima, sposato, padre di tre figli abitava a Favria

Modena - una vita da Operaio poi a 82 anni decide di laurearsi in filosofia : Italo Spinelli , un anziano di Finale Emilia , Modena, , non riusciva a rassegnarsi alla scomparsa di sua moglie Angela. Lui, dopo una vita passata in Fiat come operaio, si chiedeva che fine abbia ...

La parabola di Lula - il presidente-Operaio che rischia 12 anni di carcere : ... il genere musicale ispirato alla samba e al jazz, lo avevano persino teorizzato: con la privazione del sonno, la colpa, la mancata innocenza, si può creare un altro mondo. Dev'essere quello ...

Bologna. Lavora sulla linea ferroviaria - Operaio muore fulminato : aveva 56 anni : L'uomo, originario di Napoli, è stato folgorato da una forte scarica elettrica. Per accertare le cause dell’incidente, FSI fa sapere che è stata avviato un'inchiesta.Continua a leggere

Incendi notturni : danni a spazzatrice stradale e auto di Operaio : Una spazzatrice stradale e un'auto sono andate a fuoco nella notte a Villa Castelli e Latiano. Roghi domati dai vigili del fuoco, carabinieri sul posto per accertamenti. In entrambi i casi non ...