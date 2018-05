ONRUSH | annunciata la data di inizio dell' open beta

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Codemasters & Koch Media hanno confermato oggi che l'disarà disponibile alle 15.00 di Giovedì 17 Maggio e verrà chiusa alle 11.00 di Domenica 20 Maggio sia su PlayStation 4 che su Xbox One. I giocatori che effettueranno il pre-order digitale su PlayStation 4 riceveranno un early access alladia cui potranno accedere da Martedì 15 Maggio.L'insegnerà ai giocatori le basi di, con un tutorial interattivo, prima di lanciarli nell'azione in "Superstar Practice", dove saranno in grado di affinare le loro abilità contro le AI, o in multiplayer. Superstar Practice può essere giocato da solo o con un gruppo di amici in modalità cooperativa. Quando giochi da solo, i giocatori saranno in grado di sfruttare l'incredibile Photomode * di. Basta mettere in pausa la tua follia, scattare uno snap usando i nostri strumenti avanzati di modifica e ...