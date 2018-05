http://feedproxy.goo

: OnePlus 6: già disponibile Android P (beta) prima della presentazione: OnePlus 6 sarà… - giannifioreGF : OnePlus 6: già disponibile Android P (beta) prima della presentazione: OnePlus 6 sarà… - geekitaliano : Ho letto bene?? @OnePlus_ITA ha già una beta di Android P? Sta finendo l'era degli aggiornamenti dopo mesi? #io18 - gianluigicaputo : Decadimento repentino oneplus One , applicazione orologio Ah già crashato 4 volte in 5 minuti -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)6 sarà idoneo a partecipare alla opendiP, lo ha annunciato l’azienda cinese una settimanache il telefono stesso venga presentato ufficialmente. La società è uno dei sette fornitori di smartphone che supportano lo sviluppo diP, ha già iniziato a ottimizzare il prossimo aggiornamento del sistema operativo per i propri dispositivi, anche se non sarà rilasciato ancora per alcuni mesi.P giàper6 Mentre ledelle versioni precedenti dierano disponibili solo per i dispositivi Pixel e Nexus di Google, lo sviluppo diP sembra essere molto più aperto. Forse, è anche un modo per segnalare che alcuni produttori stanno pianificando di pubblicare aggiornamenti del sistema operativo più tempestivi per determinati modelli. In quest’ottica,si sta ponendo come il produttore più veloce ...