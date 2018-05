Omicidio Moro | 40 anni di misteri

Aldo Moro - a 40 anni dalla tragedia tanti gli enigmi sull'Omicidio - : Il 9 maggio 1978 il suo corpo viene trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma. Lo statista viene ucciso dalle Brigate Rosse dopo che il governo Andreotti si rifiuta di ...

Fiore : Omicidio Moro negò ricchezza e libertà a Italia : Roma – Fiore: nemico dell’Italia non è certamente il fascismo Roma – Di seguito il messaggio riportato su Twitter dal leader di Forza nuova, Roberto... L'articolo Fiore: omicidio Moro negò ricchezza e libertà a Italia proviene da Roma Daily News.

Aldo Moro 40 anni dopo - il rapimento e l’Omicidio spiegati a un millennial : Il giornalista che raccontò all’Italia l’inizio, tragico, del rapimento di Aldo Moro è morto nel 2000, l’anno in cui sono nati i ragazzi che adesso diventano maggiorenni, i millennial. Era Paolo Frajese e toccò a lui, da inviato del Tg1, descrivere l’auto, dire della strage degli uomini della scorta e spiegare che non c’era traccia dell’esponente della Democrazia Cristiana, allora partito guida di tutti i governi, con la maggioranza relativa in ...

Aldo Moro - docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’Omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...

