Omicidio d’onore | la giovane italo-pakistana si ribella e muore

(Di mercoledì 9 maggio 2018) È morta da pochi giorni e già non se ne parla più: Sana Cheema ha perso la vita in patria, dove era tornata per ritrovarsi con la famiglia, “per cause naturali” come dichiarato dai famigliari. In realtà dall’autopsia è emerso chiaramente che si è trattato di un, con lastrangolata fino alla rottura dell’osso del collo, come dice il laboratorio forense del Punjab: si tratta quindi di un delitto, una bella parola per mascherare una tradizione tanto crudele quanto antica, quella dei matrimoni combinati. Sana infatti era stata promessa in sposa ad un uomo pakistano scelto dalla sua famiglia, ma questi non erano i piani dellabresciana (ufficialmente cittadina italiana da meno di un anno) la quale si è opposta alle nozze. Un delittoSembrerebbe che il padre ed il fratello abbiano “dovuto” prendere provvedimenti per salvaguardare ...