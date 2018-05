Quarant'anni l'Omicidio di Aldo Moro Mattarella depone una corona : 'Oggi minaccia terroristica diversa' : In occasione del 40esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro si è svolta in via Michelangelo Caetani la cerimonia di commemorazione. Una corona è stata deposta dal Presidente della ...

Omicidio Aldo Moro - 40 anni tra Br e misteri/ Gentiloni “delitto pesa su coscienza Italia” : discorso del ’68 : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:04:00 GMT)

Aldo Moro - a 40 anni dalla tragedia tanti gli enigmi sull'Omicidio - : Il 9 maggio 1978 il suo corpo viene trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, a Roma. Lo statista viene ucciso dalle Brigate Rosse dopo che il governo Andreotti si rifiuta di ...

Aldo Moro 40 anni dopo - il rapimento e l’Omicidio spiegati a un millennial : Il giornalista che raccontò all’Italia l’inizio, tragico, del rapimento di Aldo Moro è morto nel 2000, l’anno in cui sono nati i ragazzi che adesso diventano maggiorenni, i millennial. Era Paolo Frajese e toccò a lui, da inviato del Tg1, descrivere l’auto, dire della strage degli uomini della scorta e spiegare che non c’era traccia dell’esponente della Democrazia Cristiana, allora partito guida di tutti i governi, con la maggioranza relativa in ...

Aldo Moro - docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’Omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...