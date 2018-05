“Oh | finalmente!” WhatsApp | ora tutto più wow Una curiosa e utile novità che rende le

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) In questi ultimi giorni abbiamo parlato di, citando una strana catena di spam con un puntino nero e del testo nascosto che provoca il blocco temporaneo della chat. Ora però, dal servizio di proprietà di Marl Zuckerberg, arrivano altrein chiave dell’esperienza d’uso. L’app di messaggistica di Menlo Park ha infatti appena aggiunto il supporto alla riproduzione dei video provenienti da Instagram e Facebook direttamente all’interno dell’applicazione. Non sarà dunque più necessario uscirne per visualizzarli. Quando un contatto ci spedisce delle clip caricate su Facebook o Instagram – creature di casa Zuckerberg, come noto – potremo dunque guardarlo dentro, all’interno della conversazione, senza saltare da un’applicazione all’altra. Curioso che questo aggiornamento si avvenuto dopo uno analogo ma riservato ai video di YouTube, che già da qualche mese si ...