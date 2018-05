Oggi Mattarella vara il governo neutrale | Elisabetta Belloni premier?

Mattarella tira dritto : ?incarico Oggi se non ci saranno novità : Andremo avanti, se non ci saranno novità. Ormai è una frase di rito dalle parti del Quirinale visto che anche ieri si rincorrevano voci di prossimi colpi di scena dalle parti del...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : Mattarella nomina suo premier - l'ira di Di Maio contro Lega-PD (9 maggio) : ULTIME NOTIZIE, 9 maggio: l'ira di Di Maio contro Lega e PD, aumenta la pressione su Berlusconi. Coppa di Francia, la favole del Les Herbiers si interrompe contro il PSG(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 04:35:00 GMT)

I mercati appOggiano Mattarella - ma i partiti no : ... frenati dalla forza del dollaro, che ieri ha spinto l'Euro per un po' anche al di sotto di 1,19, e dalle prospettive restrittive sulla politica monetaria USA. In questi giorni contribuisce a ...

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : le opzioni di Mattarella - lo schiaffo di M5s e Lega (8 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora:esplosione in una palazzina a Crotone, 2 vittime e 4 feriti. Le conclusioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (8 maggio 2018).(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:30:00 GMT)

Gian Marco Centinaio : 'Se Mattarella sciogliesse le Camere Oggi andremmo a votare l'8 luglio' : 'Un conto è dire andiamo a votare il 22 luglio, un conto l'8. Se oggi Sergio Mattarella sciogliesse le Camere faremmo in tempo a votare l' 8 luglio . Non lo fa perché vuole provare a fare un governo'. ...

I giornali di Oggi / Ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a Salvini e Di Maio : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : PD - pace fatta Martina-Renzi. Mattarella - nuove consultazioni (4 maggio) : ULTIME NOTIZIE, 3 maggio 2018: PD, scoppia la pace alla direzione. Europa League, la finale di Lione sarà tra Atletico Madrid e Marsiglia, eliminate Arsenal e Salisburgo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 04:52:00 GMT)

Fico Oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : Fico oggi rivede M5s-Pd, poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a “vedere” le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la “base” manifesta più di una perplessità. […]

Fico - Oggi nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma renziani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un'eventuale alleanza tra M5S e ...

Fico convocato Oggi alle 17 da Mattarella al Quirinale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico. Dopo il fine settimana di riflessione, il capo dello Stato ha riunito in mattinata i suoi consiglieri, per valutare come procedere. Toccherà dunque a Fico - come previsto - il nuovo incarico esplorativo «largo»,...

