Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 | chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi

gossippiu

: Uomini e Donne- Maria De Filippi pensa ai nuovi tronisti: da Giulia De Lellis a Giordano (Trono Classico) -… - zazoomblog : Uomini e Donne- Maria De Filippi pensa ai nuovi tronisti: da Giulia De Lellis a Giordano (Trono Classico) -… - linglima : Occhei, oggi abbiamo due nuovi “tronisti” che sono pronti a farsi corteggiare: Di Maio e Renzi! Problema è che ha… - imshuffled : Lorenzo dice si, un'estate di fitvia e natural mojo e poi a settembre 'ecco i nuovi tronisti, vieni Lorenzo' #uominiedonne -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ci sarà Michael Terlizzi tra idi? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di, lui ha confermato di aver ricevuto delle proposte televisive che sta valutando e potrebbe succedere davvero. "La verità è che miarrivate alcune proposte televisive che sto valutando, ma non posso dire nulla", questo ha affermato in una intervista al settimanale Chi. A dire il vero, il figlio di Franco Terlizzi ha parlato anche delle prime voci che lo davano per scontato sul trono e ha specificato, però, di non aver ricevuto proposte: "L’ho letto anche io ...