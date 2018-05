Nuove elezioni costerebbero oltre 350 milioni

Nuove elezioni? Costerebbero 350 milioni di euro : La spesa sarebbe ripartita tra i ministeri dell'Interno , a cui spetterebbe il riparto più considerevole, , degli Esteri, della Giustizia e dell'Economia. Le spese per il Viminale ammonterebbero a ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s al 30% - Nuove elezioni al 33% : Berlusconi e Pd ‘sfiduciati’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:15:00 GMT)

Piazza Affari teme Nuove elezioni. Il ribasso è solo agli inizi? : Tanto l'azionario quanto l'obbligazionario pagano pegno all'incertezza politica e al rischio di un ritorno alle urne che potrebbe avvenire già a luglio, dopo che le consultazioni portate avanti dal ...

Piazza Affari teme Nuove elezioni. Il ribasso è solo agli inizi? : Intanto il mercato proprio oggi invia un segnale importante al mondo politico, manifestando il suo nervosismo per il rischio di un ritorno alle urne. Secondo Drusiani di Banca Albertini Syz, il ...

Mercati attendono Trump su Iran - spread e Ftse Mib ostaggi del rischio Nuove elezioni : Occhi del mercato puntati sull'annuncio di oggi di Donald Trump sull'Iran. Le tensioni geopolitiche hanno contribuito a spingere al rialzo il petrolio Wti che ha superato i 70 dollari al barile per la ...

Spauracchio Nuove elezioni non fa tremare il Ftse Mib - al via il test sui conti bancari : MILANO , Finanza.com, Il Ftse Mib continua a snobbare il preoccupoante stallo che da oltre due mesi blocca la politica italiana. Anche il terzo giro di consultazioni si è concluso con un nulla di fatto. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha proposto un governo neutrale fino a dicembre così da approvare ...

I veti incrociati tra i partiti spingono il Paese verso Nuove inconcludenti elezioni in autunno : Dopo più di due mesi il terzo giro di consultazioni tra i partiti effettuato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto constatare il permanere dello stallo, con i partiti fermi sulle posizioni del 5 marzo...

Di Maio : "Stesse liste per Nuove elezioni ma decide Grillo" : "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata , le liste per le nuove elezioni saranno probabilmente le stesse . La decisione finale spetterà comunque al garante". E' quanto ha detto Luigi Di ...

Mattarella : Governo beutrale fino a dicembre - poi Nuove elezioni : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale potrebbe varare un Governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

I sondaggi per le Nuove elezioni politiche : La media delle rilevazioni delle intenzioni di voto segna un leggero progresso per il M5S e un netto miglioramento per la Lega, ora sopra il 21%. Ancora nessuna maggioranza assoluta in vista, tuttavia.

Nuove elezioni? C'è il rischio stangata : torna l'incubo dell'Iva al 24% : Altro che reddito di cittadinanza, flat tax e pensione anticipata per tutti: se come sembra ci saranno presto Nuove elezioni - oltre alla beffa delle spese da sostenere per tornare al voto (circa 400 milioni di euro) -, c&rsquo...

SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI/ E Mattarella "minaccia" Nuove elezioni il 7 luglio : Berlusconi non intende farsi da parte, a quel punto Salvini gli chiederà di dire no al governo di Mattarella nelle consultazioni di stamane. La contromossa del Colle. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La carta segreta di Mattarella è una nuova Fornero, di M. MaldoSCENARIO/ "Mattarella in un vicolo cieco, può salvarlo solo Gentiloni", int. a P. Becchi

Renzi contro M5s "referendum Euro? Sbroccano"/ Ma Beppe Grillo e Di Maio puntano a Nuove elezioni : Matteo Renzi si schiera contro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Luigi Di Maio sembrano però puntare a vincere le elezioni tornando presto al voto(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:59:00 GMT)