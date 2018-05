Nuova pelle creata dalla stampante 3D | sarà utilizzata per ' ricostruire' le ustioni

La Juventus cambia pelle - rivelata la Nuova maglia : una grossa sorpresa : Il sito Footyheadlines ha pubblicato un'anticipazione della nuova maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Rispetto all'attuale divisa, si notano le bande più larghe e il bianco delle maniche, ...

Nuova pelle per i robot : percepisce il tatto ed è italiana : Una pelle per i robot capace di percepire il tatto e’ stata messa a punto in Italia, nel laboratorio Smart Materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). Il nuovo materiale flessibile, che ha guadagnato la copertina della rivista Advanced Science, potra’ dare una ‘Nuova pelle’ ai robot industriali e ai robot umanoidi che in futuro potranno vivere nelle case: saranno in grado di percepire la pressione ...

Ermenegildo Zegna svela la Nuova collezione di Zegna Toyz in Pelle Tessuta : Niente abiti, giacche o pantaloni, ma una collezione di oggetti per il tempo libero dedicata al gentleman contemporaneo, che una volta dismessi gli abiti da ufficio ha solo voglia di ascoltare musica, fare una partitella a ping pong, rilassarsi con un vecchio vinile. Si chiama Zegna Toyz la collezione che lo storico lanificio di Biella Ermenegildo Zegna presenta in occasione del Salone del Mobile: una gamma di accessori e prodotti ...

“Filippo Magnini con Giorgia Palmas e Federica Pellegrini…”. Bomba! È lo scoop della settimana - dicono. E sì - è successo : non solo lui - subito pizzicato con la Nuova fiamma - anche lei è finita nella rete del gossip : Fino a poco tempo fa Filippo Magnini sembrava destinato al matrimonio con Federica Pellegrini e invece tra i due nuotatori le cose sono andate diversamente. Molto diversamente. Non solo è finita dopo anni d’amore, ma il campione ha proprio voltato pagina. Con Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la Notizia da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con l’inviato del tg satirico Vittorio Brumotti. I rumor si ...

Anche la Nuova Zelanda voleva espellere delle spie russe - ma non ne ha trovate : :( The post Anche la Nuova Zelanda voleva espellere delle spie russe, ma non ne ha trovate appeared first on Il Post.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini / “Federica Pellegrini non è contenta...” - Nuova rivelazione a Mattino 5 : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ecco la nuova coppia di primavera! Il giornalista di "Chi" rivela a Mattino Cinque che Federica Pellegrini potrebbe non essere contenta, ecco perché!(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Filippo Magnini-Giorgia Palmas : Nuova coppia vip? Federica Pellegrini fa parte del passato : Filippo Magnini ha già fatto pace con il proprio cuore? Sembrerebbe di sì. L’ex nuotatore azzurro, dopo la tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini, pare aver finalmente messo da parte i brutti ricordi iniziando una nuova relazione con l’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Palmas. La 36enne, ex velina di Striscia la Notizia ed attualmente nelle vesti di conduttrice del Processo di Biscardi su 7 gold, sarebbe, ...

Filippo Magnini-Giorgio Palmas : Nuova coppia vip? Federica Pellegrini fa parte del passato : Filippo Magnini ha già fatto pace con il proprio cuore? Sembrerebbe di sì. L’ex nuotatore azzurro, dopo la tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini, pare aver finalmente messo da parte i brutti ricordi iniziando una nuova relazione con l’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Palmas. La 36enne, ex velina di Striscia la Notizia ed attualmente nelle vesti di conduttrice del Processo di Biscardi su 7 gold, sarebbe, ...

Giovanni Malagò : “Candidiamo Federica Pellegrini per entrare nel Cio in quota atleti”. Nuova investitura per la Divina : Federica Pellegrini quasi sicuramente proseguirà la propria carriera fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Divina continuerà a emozionarci in vasca come ormai sta facendo da tre lustri ma oggi è arrivata un’ulteriore investitura da parte di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, che ha lanciato la possibilità di una candidatura da parte della Campionessa di Spinea per entrare nel CIO (Comitato Olimpico Internazionale) in quota atleti. Il ...