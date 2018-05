Nuova maglia della Roma I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018 19

La Juventus cambia pelle - rivelata la Nuova maglia : una grossa sorpresa : Il sito Footyheadlines ha pubblicato un'anticipazione della nuova maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Rispetto all'attuale divisa, si notano le bande più larghe e il bianco delle maniche, ...

Giro d'Italia : a Viviani la 2ª tappa. Dennis Nuova maglia rosa : TEL AVIV - Elia Viviani ha vinto allo sprint la 2/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Haifa a Tel Aviv, lunga 167 chilometri. L'olimpionico della pista a Rio 2016, Elia Viviani, ha ...

Liverpool - ecco la Nuova maglia. Tra i testimonial non c'è Emre Can : Altro indizio che il centrocampista tedesco, in scadenza a giugno, lascerà i Reds: Juve pronta ad accoglierlo

Italia - ecco la Nuova maglia da trasferta : bianca con inserti azzurri : seconda maglia Italia. Inizia ufficialmente oggi l’era Di Biagio alla guida dell’Italia, il ct che almeno per ora è chiamato a raccogliere l’eredità di Giampiero Ventura, allenatore che inevitabilmente verrà ricordato per non essere riuscito a ottenere la qualificazione ai Mondiali che si disputeranno la prossima estate in Russia. In attesa di poter vedere i […] L'articolo Italia, ecco la nuova maglia da trasferta: bianca ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Filottrano nel ricordo di Michele Scarponi. Michal Kwiatkowski Nuova maglia azzurra : Giornata ricca di grandi emozioni alla Tirreno-Adriatico, con il gruppo che ha ricordato Michele Scarponi, morto per un incidente stradale nella sua Filottrano il 22 aprile dello scorso anno. Proprio nella sua città è arrivata oggi la quinta tappa, con il successo in solitaria del britannico Adam Yates che con uno scatto magistrale su muro finale riesce a staccare tutti. Secondo posto per il campione del mondo Peter Sagan, mentre al terzo ...

Tirreno-Adriatico - Roglic vince la terza tappa. Thomas è la Nuova maglia azzurra. Domani sfida tra i big per l'arrivo in salita : Splendida vittoria per sloveno della Lotto NL Jumbo Primoz Roglic, che con un attacco incredibile a un chilometro dal finale, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, 239 chilometri da ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Primoz Roglic batte tutti a Trevi. Nuova maglia azzurra Geraint Thomas : Tappa spettacolare alla Tirreno-Adriatico: la terza frazione, di 234 chilometri da Follonica a Trevi ha presentato un percorso molto variegato con uno strappo conclusivo con punte durissime che ha visto primeggiare lo sloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo). Scatto decisivo all’ultimo chilometro per l’ex saltatore con gli sci: battuto di pochissimo Adam Yates. Prime scaramucce tra i big: in vetta alla classifica generale si porta ...