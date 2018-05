Nuova campagna per i SUV Opel

Turismo : al via Nuova campagna comunicazione Astoi : Milano, 8 mag. , askanews, 'La forza di questa campagna è quella di riuscire a comunicare, dopo tanti anni, quello che è il lavoro che abbiamo fatto quotidianamente e che ci contraddistingue da quando ...

Lilt Piacenza - al via la Nuova campagna di alimentazione e salute nei luoghi di lavoro : ... , Dott.ssa Maragna Irene , Biologa Nutrizionista, , Dott.ssa Negrati Mara , Medico Specialista in Scienza dell'alimentazione, , Dott.ssa Zavaroni Donatella , Medico Specialista in Scienza dell'...

Tiffany Believe in Dreams : la Nuova campagna su Spotify con 'Moon River' : La canzone sarà disponibile per lo streaming sulla home page di Spotify e il Tiffany, insieme al profilo Spotify di A$AP Ferg a partire dal 3 maggio. Contenuti esclusivi per scene saranno anche ...

Generali lancia la Nuova campagna : con la testa nelle nuvole : Inedito approccio comunicativo nel mondo delle assicurazioni. Filmata a Roma con modalità candid camera, la nuova campagna di Assicurazioni Generali si pone l'obiettivo di far comprendere, attraverso ...

Consorzio racconta il prosciutto San Daniele nella Nuova campagna : Milano, 4 mag. , askanews, Il prosciutto San Daniele è un'eccellenza della salumeria made in Italy, che ha cuore e radici in un paese di 8mila abitanti tra le colline della provincia di Udine. È a San ...

Credem : Nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Creacasa, società al 100% di Credem specializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205 agenti finanziari, attivi in tutta Italia nei point Creacasa e nei corner all’interno delle filiali Credem. La campagna dal titolo ‘#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere ...

Credem : Nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti (2) : (AdnKronos) – ‘Creacasa offrirà un supporto costante ai consulenti che, pur lavorando in autonomia, faranno parte della famiglia Credem”, ha dichiarato Giandomenico Carullo, direttore commerciale di Creacasa. ‘Sarà erogato ai giovani un corso formativo gratuito ed un costante supporto nelle fasi iniziali per l’accesso alla professione. “Inoltre – ha proseguito Carullo – i consulenti potranno ...

Credem : Nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Creacasa, società al 100% di Credem specializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205 agenti finanziari, attivi in tutta Italia nei point Creacasa e nei corner all’interno delle filiali Credem. La campagna dal titolo ‘#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere ...

Credem : Nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti (2) : (AdnKronos) – ‘Creacasa offrirà un supporto costante ai consulenti che, pur lavorando in autonomia, faranno parte della famiglia Credem”, ha dichiarato Giandomenico Carullo, direttore commerciale di Creacasa. ‘Sarà erogato ai giovani un corso formativo gratuito ed un costante supporto nelle fasi iniziali per l’accesso alla professione. “Inoltre – ha proseguito Carullo – i consulenti potranno ...

Sciopero della fame e Nuova campagna social : Stanno facendo lo Sciopero della fame i diplomati magistrali (una decina davanti al Miur), nel frattempo quelli che hanno seguito le regole (sfp e vincitori di concorso) non mangiano da 4 anni. Stanno facendo lo Sciopero della fame i docenti che hanno ottenuto l’accesso in Gae (le graduatorie che permettono l’accesso al ruolo senza concorso […] L'articolo Sciopero della fame e nuova campagna social proviene da Scuolainforma.

Al via la Nuova campagna cross-mediale di AISM : #SMuoviti : ...Smuoviti riflette il 'movimento' inteso come l'agire di tutti gli attori coinvolti nella sclerosi multipla e quindi della grande famiglia AISM e di tutte le persone che vogliono agire per un mondo ...

L’associazione Medici senza Frontiere lancia la Nuova campagna #Umani : L’associazione Medici senza Frontiere lancia la nuova campagna #Umani: “Attraverso cinque emozioni che accomunano tutti, Medici, pazienti, ogni singolo individuo in ogni ambito della società, riporta al centro il gesto umanitario nella sua essenza e invita a riscoprire il naturale istinto all’aiuto“. “In un momento in cui l’idea stessa di solidarietà è messa a rischio, #Umani riporta al centro l’atto ...

"What's your power?" - la Nuova campagna pubblicitaria di Enel : Non manca poi l'impegno dell'azienda nello sport, testimoniato dal sostegno di Enel al campionato del mondo di Formula-E , il primo al mondo dedicato alle auto elettriche, in arrivo per la prima ...

Qual è la tua energia? Al via la Nuova campagna Enel : Lo spot evidenzia anche l'impegno della multinazionale nello sport e per i grandi eventi sportivi, nonché alcune delle partnership più importanti tra quelle strette dal gruppo, tra cui quella con ...