Nucleare Iran | Trump | “Contro Teheran sono in arrivo sanzioni molto severe” L’Ue lavora

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Donaldtorna a puntare il dito contro l’: “insevere”, ha detto il presidente americano, ribadendo come l’accordo del 2015 sul programmadel regime disia “terribile”. Se l’dovesse riprendere il suo programma “ci saranno conseguenzesevere”, ha proseguito il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti a margine di un incontro con i ministri del suo governo. Semartedì aveva deciso di non rinnovare l’intesa raggiunta dal cosiddetto 5+1 consul programma di arricchimento dell’uranio affermando di avere le prove “definitive” cheha violato l’intesa come sostenuto da Israele, il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Yukiya Amano, ha ribadito oggi che il Paese rispetta pienamente i suoi impegni relativi all’accordo sul suo programma ...