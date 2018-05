Nucleare Iran | no di Trump all' accordo Video | deputati Teheran bruciano bandiere Usa

Trump : fuori da accordo Nucleare con l'Iran. Teheran - bandiera Usa data alle fiamme in parlamento : Le sanzioni Usa all'Iran rientreranno in vigore fra 90 giorni. I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna incontreranno rappresentanti iraniani lunedi' prossimo, 14 maggio, per vedere come preservare l'accordo sul nucleare, dopo l'uscita degli Usa dall'intesa

Stati Uniti - Trump fa saltare l’accordo Nucleare con l’Iran. E ora? : Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha dichiarato di voler ritirare la nazione dall’accordo sul nucleare iraniano, firmato il 2 aprile del 2015 in Svizzera tra l’Iran e i cinque paesi che hanno il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ovvero Usa, Cina, Francia, Regno Unito e Russia. A questi si è accodata anche la Germania. l’accordo, fortemente voluto dall’ex presidente americano Barack Obama, ha contribuito ...

Trump - le prime reazioni alla decisione sul Nucleare iraniano : Iniziano a giungere le prime reazioni dei leader internazionali e americani, in seguito alla decisione di ieri Trump che ha scelto – in previsione della scadenza delle esenzioni sulle sanzioni del 12 maggio – di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. I leader europei, ma anche esponenti di spicco dell'amministrazione Obama, del partito democratico e alcuni esponenti del partito repubblicano hanno cercato nei ...

Rassegna 9.5. Trump esce dall'accordo sul Nucleare con l'Iran per accontentare Israele. Ma è un pericolo per la pace : Repubblica Politica. Mattarella attende, ma per il governo prepara il ticket Belloni-Rossi. Il presidente disposto a dare altre 24 ore se i partiti lo chiedono, poi metterà in pista il governo di ...

Schiaffo a Iran - Russia e UE : Trump straccia accordo sul Nucleare

Iran : l’uscita di Trump dall’accordo Nucleare - spiegato punto per punto : New York - E adesso, cosa accadrà sull'Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti...

Trump : “Via dal patto Nucleare. Sanzioni a chi aiuterà l’Iran” : L’Iran è il più grande sponsor mondiale del terrorismo, l’accordo nucleare non ha portato la pace e non garantisce che non costruisca la bomba, e perciò gli Usa lo abbandonano. Lo fanno nel modo più duro possibile, quella che gli analisti chiamano «opzione atomica». Infatti, anche le aziende europee verranno colpite dalle Sanzioni americane, se fir...

Rohani : l'Iran non lascerà l'accordo sul Nucleare : Quanto alla minaccia di sanzioni da parte degli Usa, Rohani ha affermato che non ci saranno ripercussioni sull'economia dell'Iran e potrà essere preservata la stabilità del mercato interno.

