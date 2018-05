' Nostro figlio di 9 anni ha il cancro | aiutateci' Boom di donazioni | ma poi emerge la

Usa - 'Nostro figlio di 9 anni ha il cancro - aiutateci'. Boom di donazioni - ma il piccolo è sanissimo : Il piccolo CJ, presentato al mondo come malato di cancro in stadio avanzato, era diventato la loro esca avvelenata per attrarre persone generose disposte a donare il loro denaro per sostenere le ...

Simone Coccia accusato dalla ex : 'Non paghi gli alimenti da mesi per Nostro figlio' : Simone Coccia si sta mostrando come persona molto divertente nella casa del Grande Fratello . Spiritoso, latin lover, ma innamoratissimo di Stefania Pezzopane . In questi giorni però l' ex compagna ...

Simone Coccia accusato dalla ex : 'Non paghi gli alimenti da mesi per Nostro figlio' : Le parole della ex di Coccia sono molto forti: 'Quando ti chiedo i soldi mi rispondi che non li hai perché non hai lavoro, questo perché continui a desiderare di lavorare nel mondo dello spettacolo, ...

Simone Coccia - le accuse della ex : «Da mesi non paghi gli alimenti per Nostro figlio» : Simone Coccia si sta mostrando come persona molto divertente nella casa del Grande Fratello . Spiritoso, latin lover, ma innamoratissimo dei Stefania Pezzopane . In questi giorni però l' ex compagna ...

Gb : Patriarca Venezia - Alfie è 'figlio Nostro' - ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Senza accanimento terapeutico, senza cioè trattamenti sproporzionati, ma anche senza abbandono terapeutico, cioè senza mai venire meno al dovere-diritto di prendersi cura e di accompagnare la persona malata e i suoi familiari con alta professionalità, con grande umanità

Gb : Patriarca Venezia - Alfie è 'figlio Nostro' - ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Certo, non sono mancate e non mancano in Italia ambiguità e incoerenze - alcuni recenti provvedimenti legislativi lo dimostrano - ma in questi casi (il piccolo Alfie e i salvataggi in mare) - e quindi sia nel rispetto della vita che, più in generale, nel prendersi cura d

Gb : Patriarca Venezia - Alfie è 'figlio Nostro' - ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - "Queste mie parole sorgono dal cuore del vescovo ma anche dell’uomo e del cittadino. La vicenda drammatica del piccolo Alfie non può lasciarci solo pensosi e tristi. Deve, piuttosto, portare ad una riflessione pacata e che aiuti a maturare una posizione per cui i dirit

Ariadna Romero - l'ex fidanzato Pierpaolo Pretelli : "Ha deciso di tornare a Cuba con Nostro figlio" : Pierpaolo Pretelli, fidanzato della showgirl e attrice Cubana Ariadna Romero, ex "velino" di Striscia la Notizia, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda lunedì 24 aprile 2018.Il modello e attore originario di Maratea, paese in provincia di Potenza, e l'attrice lanciata da Leonardo Pieraccioni nel film Finalmente la felicità, meno di un anno fa, precisamente nel luglio 2017, sono ...

Nuovo ricorso - i genitori di Alfie non si arrendono : "Lasciateci portare Nostro figlio in Italia" : Secondo quanto riferito dagli avvocati di Tom e Kate Evans, genitori del piccolo, l'udienza e' fissata per questo pomeriggio. I genitori hanno fatto sapere che il bimbo continua a lottare per la vita e che loro gli dovono fargli la respirazione artificiale, bocca a bocca, per aiutarlo quando le sue labbra diventano viola

Micaela e Chiara : «Il Nostro Niccolò - primo italiano figlio di due madri» : Anche l’Italia ha il suo «royal baby», si chiama Niccolò Pietro Foglietta Ghisleni ed è il primo bambino italiano registrato all’anagrafe come figlio di due mamme. È successo a Torino, dove l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Chiara Appendino, ha firmato una pagina storica per il riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti i bambini. «Ci sentiamo ancora in un frullatore, due dei più grandi avvenimenti della ...

“Vuole portare via Nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

Elio : «Com’è difficile vivere nel Nostro Paese con un figlio autistico» : «Se oggi si raccolgono online 250 mila firme per salvare un cane, non possiamo fermarci a 25 mila per chiedere l’applicazione di una legge regionale sull’autismo che non lascerebbe più sole le 100 mila famiglie lombarde che ogni giorno devono affrontare questa difficoltà». Stefano Belisari, che tutti conoscono come Elio, il frontman del gruppo Elio e le storie tese, è il testimonial di una campagna di sensibilizzazione lanciata dal comitato ...

Papa Francesco incontra il padre di Alfie Evans/ Udienza in Vaticano : “Santità salvi Nostro figlio” : Il papà di Alfie Evans, il bambino inglese per il quale i giudici hanno sentenziato l'eutanasia, è stato ricevuto oggi in Udienza privata da Papa Francesco a Casa Santa Marta(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Baby gang a Ferrara - i genitori. "Scortiamo Nostro figlio - vittima dei bulli" : Ferrara, 12 aprile 2018 - Dopo la denuncia del ' genitore zero ', si moltiplicano le famiglie che prendono coraggio e raccontano la loro odissea con la Baby gang di Ferrara. L'incubo degli adolescenti ...