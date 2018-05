Non solo incidenti e roghi : tutti i numeri della crisi dell'Atac : Autobus vecchi di oltre 10 anni, tram che possono arrivare ai 35. È tutta scritta nei numeri aziendali la crisi che scuote l'Atac, la municipalizzata del trasporto pubblico di proprietà al 100% del Campidoglio. Il bus andato in fiamme nella centralissima via del Tritone è la nona vettura distrutta in circostanze del genere dall'inizio dell'anno. Ma i problemi sono anche altri. Un tram dei tempi di ...

Via Ostiense - ma Non solo. Tante le strade a Roma in pessime condizioni che diventano Trappole-Omicide : Ennesimo incidente sulla via Ostiense a causa del cattivo stato del manto stradale. E’ un dato di fatto, non c’è polemica, ma la sola tragica constatazione di innumerevoli episodi dovuti a buche, dossi, radici, rami e situazioni davvero impensabili per una moderna Capitale Europea. Facendo un giro per le strade di Roma, nei marciapiedi, guardando le aiuole, le siepi, le ville è facile vedere come la situazione sia di un totale e ...

Doppie poltrone - Non solo D’Alfonso : i parlamentari incompatibili sono 11. Ma si dimette uno solo : gli altri aspettano : Non c’è solo il senatore-governatore dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso che nonostante un parere del Servizio legislativo della Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i reiterati appelli delle opposizioni a lasciare l’incarico di presidente della giunta, resta incollato alla doppia poltrona. sono, infatti, 153 i collezionisti di incarichi seduti tra gli scranni del nuovo Parlamento. Dieci di loro versano (o potrebbero ...

Orario e diretta streaming Google I/O 2018 oggi 8 maggio : Android P e Non solo : Come seguire la diretta streaming Google I/O di oggi 8 maggio? In che Orario l'annuale conferenza per gli sviluppatori Android avrà il via per noi italiani? Oltre ad una nuova preview di Android P assisteremo anche ad altre novità dai vertici di Mountain View? La risposta a questa e ad altre domande la troverete nell'approfondimento presente in questo articolo. Partiamo dall'Orario in cui la diretta streaming Google I/O avrà inizio. Il via ai ...

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : Non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Juventus-Milan - Non solo la Coppa Italia : blitz anche di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo Non convince il pubblico (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti ha stretto amicizia con la romana Lucia Orlando nella casa del Grande Fratello 15. La figlia di Bobby Solo, però, non sembra riuscire a emergere nel reality.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:35:00 GMT)

Catch-22 sbarca in Italia Non solo per le riprese : Sky co-produrrà la serie di George Clooney : Nei giorni scorsi si è parlato molto del nuovo drama firmato da George Clooney per Hulu e alla fine ecco la notizia che il pubblico Italiano stava aspettando: Sky ha acquistato i diritti della serie che sarà trasmessa in contemporanea con gli Usa. Proprio qualche ora fa, Deadline ha annunciato che entrambe le emittenti hanno accolto l'adattamento del romanzo di Joseph Heller che vedrà nel cast lo stesso George Clooney, Kyle Chandler di ...

Il Basilico - proprietà ed usi – Non solo alimentari : “Gli Spaghetti con pomodori freschi Basilico e scaglie di Parmigiano penso che sia tra i miei piatti preferiti. A primavera, cuocere la pasta al-dente e ripassarla in padella con pomodori spezzettati freschi, solamente scottandoli con l’aggiunta di poco olio e acqua di cottura – per non farli attaccare – e a fine cottura aggiungere parmigiano e Basilico spezzettato a mano, riempe palato e narici, inebria e soddisfa, ...

Amici : personal trainer in carcere per induzione al bondage e Non solo Video : Sembra non essere un periodo roseo per 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione consecutiva; secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, un ex-personal trainer della scuola più amata dagli italiani è stato arrestato per induzione alla prostituzione e non solo. Ecco quanto è emerso circa la vicenda che vede il Commissariato di San Paolo arrestare Marco Castellano, ...

“La data del matrimonio - e poi…”. Boom Rosa Perrotta. L’ex corteggiatrice - e futura moglie di Pietro Tartaglione - Non sta nella pelle e si lascia andare : in un colpo solo ha svelato tantissime novità. Alcune davvero inedite : Uomini e Donne Magazine ha intervistato Rosa Perrotta e quel che ne emerge è uno scoop dietro l’altro. Per prima cosa il fatto fondamentale è la data scelta per celebrare le nozze con Pietro Tartaglione. Sì, perché qui non si perde mica tempo, già è stata fissata la data. Come già lasciato intendere dal settimanale ‘Chi’ qualche settimana fa, L’ex tronista e il compagno avvocato si sposeranno nell’aprile del 2019, a un ...

Omeopatia - medici contro. "Non ha basi scientifiche. E' solo un placebo" : I medici si schierano nuovamente contro la Omeopatia. Secondo la nuova scheda informativa pubblicata sul sito della Federazione degli Ordini dei medici nessuna patologia ottiene miglioramenti e non c'è fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ricerca scientifica