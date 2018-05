Non basta ma è un inizio per avviare un' impresa

Persiani incontra i commercianti : «Il turismo stagionale Non basta» : Massa - Si è tenuto ieri pomeriggio in Piazza Aranci l'incontro tra Francesco Persiani , candidato sindaco del CentroDestra per le amministrative di Massa e un gruppo di imprenditori della città. L'...

Volley femminile - Italia sconfitta dal Giappone in amichevole. Non basta Serena Ortolani : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-1 (23-25; 25-20; 25-22; 25-19) nella prima uscita stagionale. Le azzurre si sono spente nella amichevole del PalaYamamay di Busto Arsizio dopo aver vinto il primo set davanti a 2000 spettatori. Inizio poco confortante in vista della Nations League ma i risultati saranno importanti solo in futuro. Oltre al ritorno dell’opposto Serena Ortolani, si sono riviste in azzurro la palleggiatrice ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 29a giornata. Pietro Aradori Non basta alla Virtus - convince Diego Flaccadori : La regular season della Serie A volge al termine. Manca oramai una sola giornata, in cui verranno stabiliti gli ultimi verdetti. Sei squadre sono già certe di giocare la postseason, anche se le posizioni in classifica devono ancora essere definite e saranno importanti per stilare il tabellone. Due i posti rimanenti per giocarsi lo Scudetto. Per la salvezza, invece, è lotta a due tra Pesaro e Capo d’Orlando. Andiamo a vedere i migliori ...

Guè Pequeno / “La musica di J-Ax e Fedez Non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali : Guè Pequeno è un fiume in piena nell'intervista al Corriere della sera. “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:54:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : “Non ce la faccio più - scegliti Luigi e basta!” - l'attacco a Sara : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: nuove discussioni in studio tra il corteggiatore e la tronista Sara Affi Fella, che ha preferito fare l'esterna con il rivale Luigi Mastroianni.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:07:00 GMT)

Sanremo - sarà Baglioni bis. Ma a super Claudio Non bastano 650mila euro : Viale Mazzini apre le danze per il prossimo Sanremo . E il là all'orchestra lo dà il direttore generale. Secondo Mario Orfeo ci sono ottime possibilità che si vada incontro a un Baglioni bis , nella ...

“In Italia se nasci povero lo rimani. Il reddito minimo Non basta : ora cambiare il welfare per renderlo equo” : “Prevalentemente se si nasce poveri si rimane poveri, e se si nasce benestanti, e soprattutto ricchi, si rimane tali. In quest’ultimo caso dobbiamo quindi probabilmente ringraziare la fortuna“. E in un Paese in cui la mobilità sociale è così scarsa non ci si può limitare – per citare Mao – a “insegnare a pescare a chi ha fame“: bisogna, nel frattempo, “dargli un pesce”. Parte da queste ...

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik Non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Niger - un cavalcavia Non basta a colmare l’abisso : “Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi”. Suona così l’estratto della nota parabola di Lazzaro nel Vangelo di Luca. Lui, mendicante alla porta del ricco senza nome e ignaro della sua presenza. Banchettando con gli amici, rivestito di bisso e del colore porpora della vergogna. Tra noi e voi l’abisso continua a scavarsi ...

Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida - Karina Cascella : “Non basta” : Domenica Live, Karina Cascella contro Baye Dame dopo le scuse alla sorella di Aida Nizar Baye Dame è tornato in tv. Dopo la squalifica al Grande Fratello è stato chiamato da Barbara d’Urso a Domenica Live. Il giovane si è scusato pubblicamente con la sorella di Aida Nizar, arrivata in Italia per difendere la gieffina. […] L'articolo Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida, Karina Cascella: “Non basta” proviene da ...

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli Non basta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...