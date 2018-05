NoiPa | a giugno stipendi insegnanti con aumenti stabilizzati fino a dicembre

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) A partire dal prossimo mese di, gliriceveranno gliprevisti dal rinnovo del contratto della Scuola. GlisarannoneglidiVIDEOdi quest'anno. Dall'inizio del 2019, però, le cose potrebbero cambiare. In peggio. Infatti, esiste il pericolo che possano non essere stanziate quelle risorse necessarie per finanziare l'elemento perequativo, in scadenza al 31di quest'anno. Il cosiddetto elemento perequativo ha garantito anche al personale della scuola l'incremento delloo pari al 3,48 per cento destinato a tutti i lavoratori statali. In caso di caduta di quello che può essere definito una sorta di paracadute, gliriceveranno un'amara sorpresa.più bassi dal 2019? Un passo in avanti, due indietro. Si potrebbe descrivere così lo scenario che migliaia di ...