NOBUNAGA’S AMBITION TAISHI | Nuovi dettagli da Koei Tecmo

gamerbrain

(Di mercoledì 9 maggio 2018)Europe ci parla dell’ampia gamma di strategie disponibili per i giocatori di Nobunaga’s, fornendo tutti gli strumenti necessari per costruire il loro dominio e conquistare i loro nemici. L’ultimo capitolo della serie di grande strategia, che si concentra sulla cruciale Era degli Stati Combattenti, sarà disponibile dall’8 Giugno 2018 per PlayStation 4 e Steam – festeggiando così il 35° anniversario della serie. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Stabilisci il tuo dominio e crea la tua ambizione In Nobunaga’s, i giocatori potranno calarsi nei panni del loro ufficiale preferito o Lord e aumentare l’influenza del loro clan in Giappone. Per dominare e conquistare con successo la terra, i giocatori dovranno ...