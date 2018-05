' No a veti su Berlusconi ma dialogo con Lega'

Governo : Dialogo a distanza Salvini-Di Maio. Leader M5s : 'No veti su Berlusconi ma dialogo solo con Lega' : Ancora dialogo a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla questione del Governo. E se il capo del Carroccio ribadisce "ci provo fino all'ultimo" ma fa sapere ancora una volta che non 'mollerà'...

GOVERNO - GIORGETTI : "BERLUSCONI CONSENTA INTESA LEGA-M5S"/ Il cavaliere : "Nessun appoggio esterno : no a veti" : GIORGETTI, "Berlusconi dia appoggio esterno a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:51:00 GMT)

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno a un governo M5s-Lega - non accettiamo veti" : Il Carroccio chiede a Berlusconi di far partire un esecutivo con i 5 Stelle ma il no di Forza Italia è netto. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

BERLUSCONI : “GOVERNO M5S-PD? RISPOSTA NEGATIVA”/ Salvini : “Non tradisco Forza Italia - non cedo a veti” : Governo, Salvini: "Non tradisco BERLUSCONI". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:04:00 GMT)

Berlusconi : “Insultati ma da noi mai veti” Salvini : “Faccio di tutto per fare il governo” : Berlusconi: “Insultati ma da noi mai veti” Salvini: “Faccio di tutto per fare il governo” Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini: Tornare alle urne sarebbe un peccato”. Il leader della Lega intanto lascia filtrare un cauto ottimismo. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due […]

