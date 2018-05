Nintendo annuncia la fine del servizio Miitomo su Android e iOS

Il nuovo presidente di Nintendo annuncia una rivoluzione per i futuri software prodotti : Grazie alle ottime vendite di Nintendo Switch e al momento di transizione in cui si trova, il nuovo presidente di Nintendo ha affermato che uno dei suoi piani è quello di perseguire il gioco mobile con più vigore, con l'obiettivo di costruire una società da un miliardo di dollari! L'articolo Il nuovo presidente di Nintendo annuncia una rivoluzione per i futuri software prodotti proviene da TuttoAndroid.

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Non solo, tra le priorità di Nintendo c'è anche il focus su prodotti originali e unici: " Nintendo continuerà a puntare su prodotti unici e originali, cercando di riavvicinare al mondo dei ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Ultimamente Nintendo ha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni di Nintendo Switch e, per raggiungere l'obiettivo, la compagnia ha già pianificato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato da Nintendo Soup, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ...

Nintendo annuncia il suo evento E3 2018 : ... Nintendo terrà anche lo Splatoon 2 World Championship , 11/12 giugno, e il Super Smash Bros Invitational 2018 , 12 giugno, , oltre ad una serie di eventi Nintendo Treehouse Live in diretta streaming ...

NBA Playgrounds 2 annunciato per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Saber Interactive ha annunciato ufficialmente NBA Playgrounds 2 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, il nuovo episodio della serie arriverà nel corso dell'estate.Come segnala DSOGaming, in questo NBA Playgrounds 2 saranno apportate modifiche rispetto al primo capitolo, ci saranno migliorie per quanto riguarda il comparto multiplayer locale, saranno introdotti nuovi campi da basket e la Playground Championship, ovvero la classifica mondiale ...

Un grande 2018 per Nintendo Switch grazie a giochi non ancora annunciati : Il primo anno di vita di Nintendo Switch è stato incredibile grazie a una serie di giochi fantastici come Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey. Persino i fan più ottimisti di Nintendo ammetteranno che il 2018 è, al confronto, un po spoglio almeno finora. Arriva in soccorso il CEO di GameStop, Mike K. Mauler, che ha detto che i prossimi mesi di Nintendo Switch saranno grandiosi dal punto di vista del software. Parlando ...

Anche Nintendo annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus tra i protagonisti : Il prossimo 5 aprile inizierà il PAX East di Boston, che durerà fino all'8 aprile. Nella giornata di oggi abbiamo già dato uno sguardo ai titoli che porterà Square Enix all'importante manifestazione, ora è il turno di Nintendo.Come riporta Rollingstone.com, la grande N porterà al PAX East giochi di un certo peso, tra i protagonisti della line-up, infatti, troviamo Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus, ma c'è dell'altro come ...

Annunciato MotoGP 18 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Milestone e Dorna Sports S.L sono liete di annunciare che MotoGP 18, il nuovo capitolo del franchise di successo dedicato alla MotoGP, è in arrivo il 7 Giugno su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/STEAM. Qualche settimana più tardi verrà rilasciato anche su Nintendo Switch.Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del ...

Pokémon per Nintendo Switch sarà annunciato questa settimana? : Sin dal fugace annuncio durante l'E3 2017, il nuovo gioco dei Pokémon per Nintendo Switch non si è ancora mostrato in azione, né abbiamo avuto un solo, semplice teaser. Le cose potrebbero cambiare presto, anzi prestissimo: secondo dei recenti rumor, il gioco potrebbe far capolino in Rete - con un annuncio accompagnato da un trailer - nel corso di questa settimana, precisamente domani - mercoledì 28 marzo. Nel corso delle ultime ore, infatti, ...

Nintendo annuncia un torneo dedicato a Splatoon 2 e Smash Bros all'E3 : Le gare saranno trasmesse in diretta streaming per il pubblico dei canali YouTube e Twitch di Nintendo. Il Campionato Europeo di Splatoon, che si terrà al Polymanga in Svizzera, deciderà quali team ...

Ark : Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch : ARK: Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.A fare l'annuncio sono stati gli sviluppatori, Wildcard ha infatti annunciato che il gioco sarà visivamente paragonabile alle odierne versioni PS4 er Xbox One, inoltre vanterà modalità moltiplayer nonché una distribuzione paragonabile alla controparte per console fissa.ARK: Survival Evolved arriverà per Nintendo Switch in autunno, di seguito possiamo vedere ...

Nintendo annuncia gli sconti di primavera : Con il tempo che si fa sempre più mite, anche il Nintendo eShop si scalda con la vendita di primavera. Da giovedì 22 marzo alle 15:00 fino a giovedì 5 aprile alle 23:59, saranno disponibili oltre 140 titoli a prezzi scontati per Nintendo Switch, per console della famiglia Nintendo 3DS e per Wii U. Visitate il Nintendo eShop per informazioni complete sui titoli inclusi e sugli sconti disponibili. Per i possessori di Nintendo Switch che devono ...

Nintendo Showcase : Tutti gli Indie annunciati : Nintendo ha presentato ieri oltre una decina di giochi indipendenti in arrivo nel 2018 sul Nintendo eShop per la console Nintendo Switch. Questi giochi “NIndie”, termine che identifica gli sviluppatori indipendenti di giochi per le console Nintendo, daranno vita a esperienze uniche in molteplici generi – compresi giochi d’azione stealth come Mark of the Ninja Remastered, giochi di ruolo tattici come Banner Saga 3 e giochi ...

Nintendo annuncia la data del prossimo evento interamente dedicato ai titoli indipendenti per Switch : Nintendo ha annunciato la data del prossimo evento dedicato interamente ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, il Nindies Showcase Spring 2018.Come riporta Dualshockers, i titoli indie sono stati una parte fondamentale della libreria della console ibrida e, al fine di evidenziare questi giochi minori, Nintendo ha tenuto due eventi Nindies Showcase l'anno scorso, uno a febbraio e uno ad agosto. Oggi è stato rivelato che un altro ...