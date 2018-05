Niantic sta reclutando i giocatori di Pokémon GO per creare la mappa del mondo in realtà

Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO - intanto Niantic paga per il Pokémon GO festival 2017 : Latias e Latios, Pokémon leggendari della regione di Hoenn, entrano a far parte dell'universo di Pokémon GO. Latias farà la sua comparsa in Europa ed Asia, Latios arriverà in America del Nord, America del Sud ed Africa. Il 5 maggio poi i due Pokémon si scambieranno posizione. intanto Niantic pagherà 1,5 milioni di dollari per chiudere il caso del fallito Pokémon GO festival 2017. L'articolo Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO, ...