Niall Horan parla della reunion degli One Direction e ricorda il concerto a San Siro nel

Niall Horan che imita le fan mentre cantano è il momento più divertente del live di Milano : Quel simpaticone di Niall The post Niall Horan che imita le fan mentre cantano è il momento più divertente del live di Milano appeared first on News Mtv Italia.

Interrotto il concerto di Niall Horan a Milano : il cantante costretto a lasciare il palco del Forum di Assago (video) : Ieri sera l'atteso concerto di Niall Horan a Milano è stato Interrotto a pochi minuti dall'inizio: durante l'esibizione in Paper Houses, il cantante irlandese ha dovuto abbandonare il palco per alcuni istanti. Lunedì 7 maggio al Forum di Assago Niall Horan si è esibito per la seconda data italiana del Flicker World Tour 2018, ma dopo quattro canzoni della scaletta il cantante è stato costretto a lasciare il palco a causa di alcuni problemi ...

Niall Horan : «La mia vita dopo i One Direction» : Niall Horan è tornato a Londra, e Londra lo sa. Tra poche ore terrà un concerto in città, è solo la seconda volta dal 2015, quando faceva parte degli One Direction: la coda fuori dalla O2 Academy Brixton è lunghissima, sono centinaia le fan che attendono l’apertura dei cancelli. Mentre lo aspetto nella green room, le pareti tremano per le urla di eccitazione che provengono dall’esterno. Fullscreen01/05 - Niall Horan, 24 anni, ha debuttato da ...

Niall Horan : 'Sono convinto che gli One Direction torneranno insieme' : ... @NiallHoran, in data: Mag 6, 2018 at 9:41 PDT Horan è stato intervistato da GQ poco prima della tappa londinese del tour con cui sta portando in giro per il mondo l'album , scritto quasi interamente ...

Niall Horan a Bologna : 'Uno dei miei spettacoli preferiti di sempre' - : L'ex cantante degli One Direction rivolge da Instagram una dichiarazione d'amore al suo pubblico dell'Unipol Arena che l'ha omaggiato più volte durante il live del 6 maggio. Stasera l'artista si ...

Orari e scaletta del concerto di Niall Horan a Milano il 7 maggio : dettagli e biglietti disponibili : Dopo il successo del concerto di Bologna, questa sera Niall Horan a Milano infiammerà il Mediolanum Forum di Assago per la seconda data italiana del Flicker World Tour 2018. Per la prima volta in Italia come solista, Niall Horan presenta al pubblico l'album d'inediti Flicker, rilasciato ad ottobre dopo i singoli This Town, Slow Hands e Too Much To Ask. Durante il concerto, spazio anche ad un inedito (So Long) e ad alcune cover di canzoni ...

Niall Horan - l'altro One Directino stasera al Forum di Assago : Due anni fa quando con un tweet sul suo account annunciava una pausa degli One Direction, per milioni di teen è stato un brutto momento. Ora, Niall Horan cerca di consolare le fan italiane. stasera, l'...

Niall Horan in concerto a Bologna ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani : E ha anche ricordato Harry Styles The post Niall Horan in concerto a Bologna ha dichiarato tutto il suo amore per i fan italiani appeared first on News Mtv Italia.

Scaletta del concerto di Niall Horan a Bologna per il Flicker World Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Questa sera finalmente il primo concerto di Niall Horan a Bologna, attualmente in Tournée con il Flicker World Tour 2018. Il cantante irlandese è pronto alla conquista dell'Italia con due show esclusivi: domenica 6 maggio Niall si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre lunedì 7 maggio sarà al Forum di Assago a Milano. Niall Horan a Bologna presenterà per la prima volta dal vivo senza gli One Direction il disco di debutto ...

Niall Horan : potrebbero essere queste le canzoni che canterà ai concerti di Bologna e Milano : Niall sta per arrivare in Italia! The post Niall Horan: potrebbero essere queste le canzoni che canterà ai concerti di Bologna e Milano appeared first on News Mtv Italia.

La Flicker Session di Niall Horan a Londra - lo show disponibile sulla piattaforma MelodyVr : Finalmente disponibile ai fan la Flicker Session di Niall Horan a Londra, lo show tenutosi nei mesi scorsi alla O2 Shepherd's Bush Empire. Attualmente in tournée mondiale per la promozione del primo album come solista Flicker, Niall Horan ha reso disponibile ai fan uno dei concerti che hanno fatto parte della prima tranche di live, tenutasi lo scorso autunno in vista dell'uscita del disco. Da oggi è possibile vedere la performance di Niall ...

Niall Horan a Sounds Like Friday Night presenta On The Loose e si confessa : “Una ragazza mi ha spezzato il cuore” (video) : Niall Horan a Sounds Like Friday Night ha presentato il nuovo singolo On The Loose, e ha spiegato l'origine della canzone. Brano che apre la scaletta del Flicker World Tour di Niall Horan, On The Loose è il nuovo singolo estratto dall'album di debutto come solista del cantante degli One Direction. Durante una breve intervista a Sounds Like Friday Night sulla BBC, il cantante ha svelato la storia che si cela dietro il testo della ...

Il concerto di Niall Horan ad Amsterdam in streaming - come seguire l'evento il 28 aprile dall'Italia : Lo streaming del concerto di Niall Horan ad Amsterdam è disponibile al link in fondo alla pagina. Basterà collegarsi al link per seguire il concerto in diretta da Amsterdam. Durante il concerto del ...

Il concerto di Niall Horan ad Amsterdam in streaming - come seguire l’evento il 28 aprile dall’Italia : Per la gioia di moltissimi fan in tutto il mondo, il concerto di Niall Horan ad Amsterdam verrà trasmesso in streaming! Sabato 28 aprile Niall non si esibirà soltanto agli occhi del pubblico dell'Afas Live di Amsterdam, ma anche a quelli di tutto il mondo: l'appuntamento per l'Italia è alle ore 21. Un grande regalo da parte di Niall, che offrirà uno spettacolo anche per tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti ad ...