New York | amplia l' ascesa Michael Kors

Anzaldi : foto Grillo a New York un insulto ai romani : Anzaldi: insulto a difficoltà cittadini su situazione rifiuti Roma – Di seguito quanto scritto su Instagram dal deputato del Pd, Michele Anzaldi. “La foto a New York in cui Grillo ride sulla spazzatura è un insulto alle difficoltà affrontate ogni giorno dai cittadini a cui lui dice di essere vicino”. “Mentre il caldo- spiega- si avvicina e la situazione dei rifiuti a Roma diventa di giorno in giorno peggiore, mentre i ...

Raccolta differenziata - New York è nei guai e allora chiede aiuto a Milano : ... Torino e Padova " sono pronti a fare altrettanto intercettando parte dei 4,7 miliardi di incentivi messi a disposizione della comunità europea per avviare progetti di economia circolare. «Si ...

Christie’s a New York batte ogni record : in una sola asta incassati 650 milioni di dollari : Da un Picasso battuto per oltre 115 milioni di dollari alle ninfee di Monet per 84. Era stata presentata come l'asta del secolo e non ha tradito le attese, la vendita di capolavori d'arte proposta ieri sera da Christie's a New York, che ha il compito di disperdere le opere della celeberrima collezione appartenuta al banchiere americano David Rockefeller ed alla moglie Peggy.Continua a leggere

Rifiuti : Grillo ironizza da New York - cercano di imitarci ma non riescono : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Una foto che lo ritrae a New York sorridente, in abito scuro e con un piede appoggiato su alcuni sacchetti di spazzatura lasciati su un marciapiede in attesa della raccolta. Mentre a Roma cresce la polemica sui Rifiuti, Beppe Grillo ironizza dagli Usa: “cercano di imitarci ma non ce la faranno mai!”, scrive infatti il garante del M5S su Instagram. L'articolo Rifiuti: Grillo ironizza da New York, ...

LARRY CAMPBELL & TERESA WILLIAMS/ Da Nashville a New York City - le radici dell'american music in concerto : L'ex chitarrista di Bob Dylan LARRY CAMPBELL insieme alla moglie TERESA WILLIAMS si sono esibiti nel loro primo tour italiano lasciando un segno indelebile. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 06:26:00 GMT)U2/ Se Bono e compagni si schierano per l'aborto libero nel referendum irlandeseBOB DYLAN/ "Heaven's Door": il premio Nobel entra nel mercato del whiskey

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - morta dopo la pensione. La sua storia sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times . Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell'umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora ...

Longchamp - un angolo di Parigi a New York. Il party : Sebbene metropoli cosmopolita per eccellenza, New York, adesso, ha un indirizzo francese in più. E precisamente sulla Fifth Avenue, vicino alla cattedrale di St. Patrick, dove è stata inaugurata da poco la nuova boutique Longchamp. LEGGI ANCHEMet Ball 2018: chi ha vestito chi Il marchio francese ha infatti festeggiato insieme a stelle del calibro di Kendall Jenner, nuova musa del brand, Cara Delevingne, Paris Jackson e tante altre il nuovo ...

Le 10 migliori app per una vacanza a New York : (Foto: Andrew Burton/Getty Images) Per scoprire New York ti servono soprattutto due cose: un paio di scarpe comode e uno smartphone. Sono infatti decine le app dedicate alla città che non dorme mai (o almeno non quando dovrebbe), che hanno preso il posto delle guide tradizionali. Ne abbiamo testate 10, da quella che ti farà prendere la metro al volo all’app con i consigli d’autore dei giornalisti del New Yorker. E se vuoi un drink con lo ...

La mobilia di Donald Judd in mostra a New York : Se oggi pronunciamo la parola minimalista di fronte a un abito o a un arredo essenziale, lineare, semplice, stilizzato — in poche parole senza fronzoli — è anche grazie a un signore che si chiamava Donald Judd. Pittore e critico d’arte agli inizi, riconosciuto poi in tutto il mondo come il maestro indiscusso del minimalismo americano, l’artista ha “rivoluzionato” l’arte contemporanea con le sue sculture/strutture tanto semplici, ma perfette, da ...

La società che possiede la Borsa di New York sta lavorando a una piattaforma per investire in bitcoin : Intercontinental Exchange, la società finanziaria che possiede la Borsa di New York, sta lavorando a una piattaforma online per investire in bitcoin, la principale criptovaluta. Lo ha scritto il New York Times, che ha letto email e documenti riservati e ha The post La società che possiede la Borsa di New York sta lavorando a una piattaforma per investire in bitcoin appeared first on Il Post.

Weinstein - l’accusatore Schneiderman si dimette da procuratore di New York : 4 donne hanno denunciato suoi abusi : Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman, che nelle settimane scorse ha avviato un’azione legale contro Harvey Weinstein, si è dimesso dopo che quattro donne sulle colonne del magazine New Yorker lo hanno accusato di abusi sessuali e violenze fisiche. Schneiderman – democratico e alleato del governatore Andrew Cuomo – è divenuto negli ultimi mesi anche uno dei principali antagonisti di Donald Trump. Ha ammesso i fatti, ...

