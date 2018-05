Nervo del trigemino | arriva il cyber-bisturi per curarlo

Hawaii : ecco perché l’eruzione del vulcano Kilauea rende gli esperti così Nervosi : Un pesante flusso di lava che si muove tra gli alberi: non è esattamente l’improvvisa esplosione che molti si aspettano quando sentono parlare di eruzione vulcanica. Ed è proprio per questa precisa ragione che questo “è il tipo di eruzione che rende nervosi i vulcanologi”, dichiara Erik Klemetti, vulcanologo della Denison University.-- In questo momento, il Servizio Geologico americano (USGS) sta studiando le 6 spaccature che si sono aperte, ...

The Voice 2018 : i momenti da (non) dimenticare della semifinale. Albano si inNervosisce - Renga fa il «paraculo» con Cristina : The Voice, Albano La settima puntata di The Voice of Italy 2018 è stata decisiva. In essa, infatti, i giudici Albano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato i quattro talenti – uno per ogni team – che accederanno alla finale della settimana prossima: si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti. Tra emozioni, colpi di scena, tensioni e battute ironiche, ecco i momenti da (non) ...

Niall Horan soffre di un disturbo ossessivo compulsivo - la confessione del cantante : “Mi inNervosisco facilmente” : Niall Horan soffre di un disturbo ossessivo compulsivo, il cantante confessa i problemi che hanno spesso ostacolato al sua vita da cantante. Già negli anni passati, Niall aveva rivelato ai fan di soffrire di un disturbo ossessivo compulsivo, e negli ultimi giorni il cantante ha approfondito il tema tramite un'intervista a Zeit Leo, una rivista tedesca per ragazzi. Un ostacolo che Niall ha dovuto fronteggiare sin dall'adolescenza: per ...

Crotone-Juventus - Nervosismo bianconero : Buffon non regge la tensione in panchina e abbandona il campo 10 minuti prima della fine : Crotone-Juventus, si è concluso il match valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Incredibile pareggio del club calabrese, vantaggio di Alex Sandro, poi rovesciata fantastica da parte di Simy, prodezza alla Cristiano Ronaldo. Ne approfitta il Napoli che ribalta una partita bellissima contro l’Udinese, adesso il distacco è di 4 punti, la prossima giornata lo spareggio ...

Da -9 a -4 in 10 minuti - un Napoli da sogno ci regala il campionato più bello del mondo : la Juve è inguardabile - Nervosa e braccata : Sono passate da poco le 22:00 e tra Juventus e Napoli ci sono 9 punti di distanza in classifica: i bianconeri di Allegri stanno vincendo 0-1 a Crotone mentre il Napoli è sotto 1-2 con l’Udinese. Mancano 25 minuti alla fine del turno infrasettimanale di serie A, e al San Paolo c’è il gelo: con questi risultati, Domenica sera allo Stadium la Juventus potrebbe addirittura festeggiare il 7° scudetto consecutivo in modo aritmetico proprio ...

“Aggrava i sintomi dell’Alzheimer”. Lo studio choc : l’alimento (usato da tutti) interferisce con il sistema Nervoso e aumenta ansia - apatia e depressione : In Italia, più di un milione di persone soffrono di demenza. In tutto il mondo, più di 44 milioni di persone soffrono di demenza, circostanza che rende la malattia una crisi sanitaria globale che deve essere affrontata. Uno dei segnali più comuni del morbo di Alzheimer è la perdita di memoria, soprattutto il dimenticare informazioni apprese di recente. Secondo i ricercatori della Universitat Autònoma de Barcelona, il consumo costante e ...

Politica - comincia a trapelare un certo Nervosismo in chi ha vinto le elezioni. Salvini-Di Maio - o si “sposano” o saranno delle comparse nel nuovo Governo : Il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella non è stato sufficiente per affidare l’incarico a formare il nuovo

Jessica - la suocera del tranviere : "Lei era Nervosa - lui voleva farle solo delle coccole" : "Lei era nervosa, lui voleva farle solo delle coccole", la suocera giustifica così Alessandro Garlaschi, il tranviere in carcere per l'omicidio della 19enne Jessica Faoro a...