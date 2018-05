Nel 2017 5 milioni di persone in povertà assoluta | il trend continua ad aggravarsi

L'Istat : Nel 2017 in 1 - 1 milioni di famiglie non lavora nessuno : La mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, con il conseguente aumento dell'Iva, determinerebbe poi un impatto negativo sulla crescita del Pil pari allo 0,1%

Toyota : utile record Nel 2017/18 ma stima calo 15% quest'anno

Raccolta Differenziata - Recupero e Riciclo Alluminio : Nel 2017 recuperati 7 imballaggi su 10 : Sono stati presentati lo scorso aprile, a Milano, nel corso dell’Assemblea Annuale di CIAL – Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio, i risultati di Raccolta, Recupero e Riciclo degli imballaggi in Alluminio in Italia dell’ultimo anno. Parliamo di: lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, tubetti per creme e conserve, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile. Il 2017 è stato un anno ...