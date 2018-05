Nba playoff | Golden State in finale a Ovest con Houston | 4-1 a New Orleans

Nba playoff 2018 : Paul è un gigante contro i Jazz - Curry spazza via i Pelicans. La finale ad Ovest sarà tra Houston e Golden State : Houston Rockets e Golden State Warriors si sfideranno nella finale della Western Conference. L’esito più scontato emerge dalla notte NBA, che di fatto chiude le serie che vedono impegnate nelle semifinali ad Ovest le due future contendenti. Gli Houston Rockets trovano il punto decisivo del 4-1 grazie al successo per 112-102 al Toyota Center contro gli Utah Jazz, che restano in partita fino in fondo prima di cedere alla furia di uno ...

Nba playoff 2018 - Golden State-New Orleans 113-104 gara-5 : 'Big Four' al loro meglio - Golden State è perfetta : Golden State Warriors-New Orleans 113-104 Forse ispirati dalla imminente sfida contro gli Houston Rockets, la squadra col miglior record stagionale NBA, i Golden State Warriors fanno vedere i muscoli ...

Nba playoff 2018 - Houston-Utah 112-102 : Chris Paul si prende la finale di conference : Houston Rockets-Utah Jazz 112-102 Dopo 13 anni di duro lavoro, finalmente è arrivato anche per Chris Paul il momento di confrontarsi con un palcoscenico importante come una finale di conference. Un ...

Nba - il fallimento playoff dei Raptors : è il momento di ripartire da zero? : Davvero bisogna pagare un prezzo così alto, soltanto perché al mondo di LeBron James ce n'è uno solo e non gioca nella tua squadra? La sconfitta di gara-1 in casa contro i Cavaliers Guarda tutti i ...

Basket - playoff Nba Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

Playoff Nba : la serata magica di T.J. McConnell - eroe per una notte : Per molti versi, la serie tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers non è stata esteticamente gradevole come ci si poteva aspettare da due squadre mediamente giovani, specialmente da una squadra ...

Nba playoff - Cleveland-Toronto 128-93 : LeBron - 29 - torna in finale a Est : LeBron James e i suoi Cavaliers centrano il successo in gara 4 per 128-93 che vale il 4-0 nella serie contro Toronto e il biglietto per la quarta finale di Conference di fila. I Raptors escono dalla ...

Nba playoff - Philadelphia-Boston 103-92 : McConnell - 25 - trascina i 76ers. Si va a gara-5 : Philadelphia , 3, -Boston , 2, 103-92 , 1-3 nella serie, Philadelphia si aggrappa a un sorprendente TJ McConnell e resta in vita in una serie che ora torna a Boston sul 3-1 a favore dei Celtics. ...

Playoff Nba 2018 : Philadelphia è ancora viva - Cleveland fa 4-0 : Per una serie che si chiude, l’altra resta ancora in bilico. Nella notte si sono disputate le due gare 4 delle semifinali delle Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: i Cleveland Cavaliers non hanno avuto problemi a conquistare anche questo successo contro i Toronto Raptors, assicurandosi l’accesso alla finale dell’Est, mentre i Philadelphia 76ers sono riusciti ad evitare l’eliminazione vincendo la loro prima ...

Basket - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

Pronostici Nba playoffs 8-9 maggio 2018 : Continuano i playoff NBA con tutte le 4 serie rimaste che hanno preso una piega decisamente ben delineata. Nella Eastern Conference infatti sia Boston che Cleveland conducono per 3-0, mentre in quella della Western Conference i Rockets e gli Warriors sono sul 3-1. Insomma non dovrebbe mancare molto per scoprire i nomi delle finaliste di Conference. Ma iniziamo subito a vedere tutte le prossime 4 gare in programma. Pronostico Philadelphia ...

