NBA | James Borrego è il nuovo allenatore degli Charlotte Hornets

LeBron James e i Cleveland Cavaliers - i meglio vestiti in NBA : Dimenticate felpe over, sneakers alla caviglia e dai colori sgargianti, cargo pants, cappellini in testa. Il mondo del basket ha scoperto che con indosso un abito è meglio. A darne prova i giocatori dei Cleveland Cavaliers, che capitanati dal loro leader LeBron James hanno indossato degli abiti made-to-measure firmati da Thom Browne, poche ore prima della partita contro gli Indiana Pacers. Da LeBron James a Jordan Clarkson, incluso ...