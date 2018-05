Napoli | pronto il contratto per Rui Patricio | le cifre

Younes-Wolfsburg ad un passo : contratto pronto. E il Napoli? : Secondo quanto riportato da Premium Sport nelle ultime ore, l'esterno avrebbe anche già discusso i termini dell'accordo con la sua nuova squadra: 1,4 milioni alla firma più 4 milioni di stipendio nel ...

Parma - Ciciretti : 'Pronto per la Champions col Napoli? Eccessivo...' : Amato Ciciretti , esterno offensivo del Parma , parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Ternana : 'Ho giocato 80' minuti, la cosa più importante è che abbiamo portato a casa il risultato. Gli applausi fanno piacere, ho passato un periodo che non è stato bello,...

Lollo Caffè Napoli pronto alla sfida nei playoff con il capitano De Luca : Scalda i muscoli il capitano Massimo De Luca. Per il secondo anno consecutivo il Lollo Caffè Napoli partecipa ai quarti play off scudetto. Conclusa la regular season al quinto posto a quota 50, i ...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - squadre negli spogliatoi : tutto pronto al "Franchi" : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefan Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

Pronto al via Napoli Comicon 2018 : orari - come arrivare in fiera e consigli utili : Mancano ormai solo poche ore all'apertura ufficiale dei cancelli del Napoli Comicon 2018, la fiera partenopea dedicata all'industria fumettistica e videoludica, e tanti sono gli appassionati che, fin dalle prime ore della mattina del 28 aprile si accalcheranno dinanzi agli ingressi della Mostra D'Oltremare di Napoli, pronti a invadere copiosamente i padiglioni allestiti di tutto punto e a colorare il lungo weekend della kermesse. L'orario della ...

Marrama si difende : 'Fondazione Banco Napoli - pronto a querelare' : 'È finito il tempo in cui si dicono parole in libertà, le persone che hanno lanciato accuse alla gestione della Fondazione Banco di Napoli, dovranno essere chiamate a rispondere dei danni che hanno ...

Napoli : medico schiaffeggiato al pronto soccorso - è l'aggressione 24 dall'inizio dell'anno : Questa volta il motivo sarebbe un ritardo nella consegna di un prelievo di sangue. L'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario, la numero 24 dall'inizio dell'anno, è avvenuta all'ospedale ...

Napoli - riapre il pronto soccorso del Cto. De Luca : 'Rimediato a decisione stupida' : Alle 7 è arrivato il primo paziente, cui ne sono seguiti altri tre prima del fatidico taglio del nastro giunto solo alle 10. Dopo sette anni riapre il pronto soccorso del Cto a Napoli, 130 posti letto ...

Napoli : pronta una super offerta per Zielinski - il Liverpool è pronto ad offrire 57 milioni di sterline : Il Napoli rischia di perdere un pezzo da 90 dalla sua rosa. Stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, il Liverpool starebbe preparando una nuova offensiva per arrivare a Piotr Zielinski. Dopo aver già tentato di acquistare il centrocampista polacco due stagioni fa, il club inglese è ora pronto a offrire 57 milioni di sterline per convincere De Laurentiis. L'articolo Napoli: pronta una super offerta per Zielinski, il Liverpool è pronto ad ...

Napoli : tutto pronto per l’inaugurazione del primo Book and Bed d’Italia : Seguendo la tendenza giapponese di Tokyo, sull’esempio della libreria-hotel aperta nel 2016, la Mondadori aprirà a Napoli, sul Vomero, in Via Luca Giordano 158, il primo Book and Bed d’Italia. Ess o sarà collocato al terzo piano di Mooks, la libreria che la stessa Mondadori ha inaugurato il 16 marzo 2018, nei locali una volta occupati dalla pasticceria Bellavia.Parlaimo di un luogo unico nel nostro Paese, in cui consultare centinaia di titoli e ...

Napoli - Zielinski pronto al rinnovo : Piotr Zielinski è pronto al prolungamento di contratto col Napoli fino al 2022. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport spiegando come il polacco abbia già un contratto che dura fino al 2021. Il prolungamento di un anno servirà soprattutto a ritoccare l'ingaggio del centrocampista.

Napoli - nessun caso Insigne : l’attaccante pronto a trascinare la squadra di Sarri : Il Napoli è riuscito a ribaltare il risultato nella gara di campionato contro il Sassuolo, importante rete nel finale di Diawara che può risultare decisiva nella corsa scudetto. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile caso che riguarda l’attaccante Insigne, niente di rilevante. L’attaccante ha reagito di fronte ai mugugni dei tifosi azzurri, un gesto di stizza, poi l’assist per la rete del pareggio di Milik, il dito ...

Fernando Alonso alla 500 Miglia di IndiaNapolis? Lo spagnolo pronto per la nuova sfida : Fernando Alonso sarebbe molto vicino a disputare la 500 Miglia di Indianapolis 2018. Manca ancora l’ufficialità ma stando alle indiscrezioni riportate da Eurosport, lo spagnolo sarà quasi certamente al via della mitica corsa automobilistica sull’ovale statunitense. L’asturiano si era ritirato lo scorso anno a causa di problemi al motore quando era in piena lotta per la vittoria, questa volta ci proverà nuovamente. Il pilota ...

Milan - non solo Reina : spesa dal Napoli - pronto l’assalto a Callejon : Milan, NON solo Reina- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dopo l’affare Reina, il Milan sarebbe pronto a mettere le mani anche su Callejon. Come riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero valutando la possibilità di piombare con decisione sull’attaccante spagnolo in forza al Napoli. LA RICHIESTA PARTENOPEA: 35 MILIONI Secca e decisa la risposta della […] L'articolo Milan, non solo Reina: spesa dal ...