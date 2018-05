Napoli | ' patto' con Mendes per il colpo Rui Patricio

Jeep Compass : il SUV compatto sarà all'Allianz Stadium in occasione di Juve-Napoli : ... Sport, Longitude, Limited, l'allestimento top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie, e Business dedicato ai liberi professionisti e al mondo delle flotte ...

Sarri-Napoli - patto per lo scudetto : congelato ogni altro discorso : NAPOLI - Affrontare il Milan non potrà mai essere banale per un allenatore che è stato molto vicino alla panchina rossonera. Maurizio Sarri nella primavera del 2015 ebbe la nomination da Adriano ...

Scudetto al Napoli - il patto di Reina con la città : poi saluterà e andrà al Milan : Sarà pure consuetudine consolidata da altre parti, per mentalità o differente cultura sportiva, eppure è successo anche da noi. Un giocatore, leader di uno spogliatoio, condottiero di un'intera città, ...

Napoli - il patto scudetto non si ferma con la Roma : la situazione nello spogliatoio : Il patto scudetto non finisce certo con Napoli-Roma. E’ questo che filtrava sabato sera dalle segrete stanze dello stadio San Paolo. Il Napoli ci crede, giustamente: in fondo la classifica sorride ancora e non è perduto proprio nulla. Una sensazione condivisa anche dalla squadra, che negli spogliatoi del San Paolo appena finita la partita […] L'articolo Napoli, il patto scudetto non si ferma con la Roma: la situazione nello ...

