Napoli | il concerto gratis di Liberato sul lungomare | il misterioso rapper si esibisce

Concerto Liberato / Napoli - scaletta 9 maggio : sul palco 3 sosia del cantante. Svelerà la sua identità? : Concerto Liberato, oggi 9 maggio a Napoli, Rotonda Diaz, il rapper si esibirà per il pubblico napoletano. Luogo blindato, sul palco 3 sosia del cantante(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:50:00 GMT)

Successo a Ragusa per il concerto Brasi - Napoli e Latin Jazz : Meravigliose atmosfere musicali ieri sera a Ragusa per il concerto Brasil, Napoli e Latin Jazz per la stagione concertistica Melodica.

Pino è - il concerto-tributo a Napoli in diretta su Rai 1 : Pino è, il mega concerto-evento in memoria di Pino Daniele, sarà trasmesso in diretta da Rai 1 giovedì 7 giugno in prima serata. Lo 'annunciano' i palinsesti estivi pubblicati da Rai Pubblicità che svelano lo slot del prime time del 7 giugno.prosegui la letturaPino è, il concerto-tributo a Napoli in diretta su Rai 1 pubblicato su TVBlog.it 17 aprile 2018 12:38.

Mannarino due volte a Napoli : 'Il Mattino' ti regala il concerto : Ancora dieci biglietti per andare a vedere Alessandro Mannarino a Napoli, dove si esibirà il 16 e il 17 aprile al teatro Augusteo. Stavolta i dieci inviti sono per il secondo concerto, quello di ...

L'impero di Mannarino a Napoli : vai al concerto con Il Mattino : Dopo la partenza con il doppio sold out delle date di Firenze, «L?impero crollerà», il nuovo concept tour di Mannarino arriva a Napoli, il 16 e 17 aprile al...

Pino Daniele : al concerto tributo allo Stadio di Napoli ci saranno Emma - Jovanotti - Alessandra Amoroso e molti altri : A 3 anni e mezzo dalla scomparsa dell’indimenticabile Pino Daniele, si terrà nella sua Napoli un concerto evento in suo onore. [arc id=”157ea5fe-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Pino È” si svolgerà allo Stadio San Paolo giovedì 7 giugno e radunerà il meglio della musica italiana: una lunga lista di artisti che parteciperanno al più grande tributo live a Pino Daniele. Ecco i nomi che affolleranno il palco dello Stadio ...

Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di Pino è - concerto tributo a Napoli il 7 giugno : Anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Pino è. L'artista di Galatina è stata annunciata tra i presenti sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il tributo a Pino Daniele, che si terrà il prossimo 7 giugno. Tra le new entry, Anche Francesco Renga, attualmente impegnato come coach a The Voice of Italy e in tour con Max Pezzali e Nek. Si aggiorna quindi la lista degli artisti pronti a celebrare la memoria di uno dei più grandi degli ...

Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile : info - scaletta e ultimi biglietti : Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile riprendono il tour che andranno a concludere con il grande evento all'Arena di Verona. Il trio si è preso un mese di pausa dal palco per la promozione del disco che hanno rilasciato il 9 marzo scorso, per il quale hanno tenuto un lungo firma copie nel quale hanno incontrato i fan. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...

Come vincere un incontro con Nek Max Renga per il concerto a Napoli del 3 aprile : Se desideri sapere Come vincere un incontro con Nek Max Renga, non ti resta che seguire queste semplici istruzioni. Si tratta di un meet&greet che non dà diritto all'ingresso all'area del concerto ma consente di incontrare i tre artisti di nuovo in tour dal 3 aprile al Palapartenope di Napoli. Partecipare all'evento è molto semplice. Sarà sufficiente cliccare Mi Piace sulla pagina di Veragency, quindi condividere la locandina con la ...

Le Vibrazioni pronte per Napoli : vai al concerto con 'Il Mattino' : E la band va. Partito con successo tra l'entusiasmo dei fans dal New Age Club di Roncade , Tv, , il nuovo tour delle Vibrazioni sta attraversando l'Italia per concludersi martedì 24 aprile al Live ...

Pino Daniele - concerto-omaggio a Napoli il 19 marzo : suo compleanno e onomastico : Nel giorno del compleanno e dell'onomastico di Pino Daniele la sua musica tornerà a risuonare al Palapartenope di Napoli. Il 19 marzo, alle ore 21, torna il concerto gratuito 'Je sto vicino a te' ...

C'è Noel Gallagher a Napoli : concerto il 21 giugno all'Arena Flegrea : Noel Gallagher ha annunciato tre nuove date nel nostro Paese per il prossimo mese di giugno: l'ex Oasis sarà di scena per tre nuove tappe del suo 'Stranded on the Earth World Tour' il 19 giugno al ...

Morandi in concerto Napoli : l'ultima possibilità per vincere i biglietti con Il Mattino : Conto alla rovescia per il ritorno di Gianni Morandi in Campania, atteso lunedì 12 al PalaSele di Eboli, dove si è appena esibito Zucchero, e martedì 13 al Palapartenope di...