Napoli e Camorra | arrestati i fratelli Esposito | titolari del Club Partenopeo

Camorra - arrestati 3 fratelli : intestazione fittizia di beni per conto di due clan. “Frequentavano i calciatori del Napoli” : Facevano la “bella vita” e lo mostravano anche sui social. Locali, ristoranti, la frequentazione con i giocatori della squadra partenopea. Ma secondo la Dda di Napoli, i soldi che servivano per mantenere quel tenore era il frutto dell’intestazione fittizia di beni per conto dei clan Contini e Sarno. Per questo i pm dell’Antimafia napoletana hanno chiesto e ottenuto l’arresto di tre fratelli, noti imprenditori. In ...

Blitz anticamorra - sequestri e arresti per tre imprenditori - la Dia : "Frequentavano assiduamente i calciatori del Napoli" : Sigilli a un bar ristorante a Chiaia, negozi di giocattoli in provincia, una discoteca a Coroglio e una agenzia di scommesse

Napoli Est senza pace : nuova stesa nel Bronx - è guerra di camorra : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera, intorno alle 22.30, tra via Ferrante Imparato e via Ottaviano, a poca distanza dal rione Pazzigno, nel quartiere di San Giovanni a...

Napoli - nuovo agguato di camorra : ucciso come un boss a 19 anni : di Nico Falco Un giovane è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in un agguato avvenuto poco prima delle 20 in via Al Chiaro di Luna, nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli. I due erano ...

Napoli - sei bossoli a Porta San Gennaro : stesa di camorra o colpi esplosi in aria? : Sei bossoli calibro 9x21 sono stati trovati dalla polizia in via Porta San Gennaro, a Napoli. Il rinvenimento è avvenuto su segnalazione al 113. Sul posto anche gli agenti della Scientifica che hanno ...

Napoli - il brigadiere arrestato si difende : 'Mai al soldo della camorra' : 'Ho sbagliato a frequentare Fucito, ma non sono uno stipendiato dal clan. Non ho mai favorito la camorra e quando mi sono interessato al lavoro dei miei colleghi l'ho fatto per fingere un ...

Napoli - la camorra - Troisi e gli anni Ottanta : Un Giorno di Questi, scritto da Marco Ciriello per Rubbettino Editore, è un affresco impressionista di racconti su Napoli e Roma tra gli anni Ottanta e Novanta che compone un quadro sarcastico e impietoso sulle assenze nell’Italia di oggi, a partire dalla verità. “Uno di questi giorni è il titolo di una poesia di Salvatore Toma che adoro,” spiega l’autore. “È l’esclamazione del papà del protagonista del mio libro e significa che in uno dei ...

Napoli - studenti e cittadini tra i vicoli per protestare contro la violenza dei clan di camorra : studenti e gente comune in corteo tra i palazzoni di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, contro le ‘stese’ le scorribande armate che esponenti di clan di camorra in guerra tra loro utilizzano per affermare il predominio sul territorio. ”Portiamo tutti un cartello con la scritta ‘Io non ci sto’, lo slogan della manifestazione – ha spiegato uno dei promotori – , perchè vogliamo affermare la ...

Camorra - droga e riciclaggio : maxi blitz a Napoli - più di 50 arresti : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio - : L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di ...