Napoli città libro | dal 24 al 27 maggio 300 eventi al complesso di San Domenico Maggiore

Napoli - Mertens : 'Onorerò sempre la maglia - amo questa città' : Parole chiare quelle rilasciate da Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport subito dopo la fine della gara di campionato: "Ciclo finito? Questo lo decide la società, se è impossibilitata a tenere sei/...

Napoli - studentessa in gita fuma spinello e cade da finestra/ Ultime notizie : “droga acquistata in città” : studentessa lombarda cade in gita scolastica dopo spinello: bacino fratturato e due compagne denunciate. E' successo ad un'alunna di un istituto di Corbetta, in provincia di Milano(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:41:00 GMT)

Napoli - dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario : Napoli, dopo undici anni Hamsik sarà cittadino onorario La cerimonia avverrà il prossimo 17 maggio Continua a leggere

'Juventus-Napoli? La città ha festeggiato come se avesse vinto lo scudetto' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono deluso. A Milano è cambiato tutto in pochi minuti e con la vittoria della Juve il Napoli ha preso una botta in testa, poi a Firenze dopo il rosso di Koulibaly ne ha ...

Napoli : rabbia - lacrime e silenzi. E la città si schiera contro De Laurentiis : Ieri sera a Napoli tutti, ma proprio tutti, hanno guardato con occhio interessato Inter-Juve. Si sono sentiti nitidi i mortaretti al vantaggio nerazzurro, è stato fragoroso il silenzio al gol decisivo ...

Napoli città sold out - sarà ponte record : ANSA, - Napoli, 29 APR - Napoli città sold out: tutte occupate le stanze di hotel e bed and breakfast per quello che si annuncia il ponte dei record sotto il Vesuvio, anche grazie al clima quasi ...

Bus turistici a Napoli - arriva la tassa d'ingresso : cento euro al giorno per circolare in città : Rivoluzione traffico in vista a Napoli. Il Comune si prepara a varare la Ztl per i bus turistici: per entrare in città dovranno pagare una tassa d'ingresso, così come già...

“Napoli-A Football City” - il travolgente documentario sul legame speciale tra la città e la squadra partenopea : Dugout e la SSC Napoli sono felici di annunciare il lancio di ‘Napoli – A Football City’ – un documentario esclusivo sul legame speciale tra città di Napoli, il club e i suoi tifosi. I cinque episodi della serie accompagneranno i tifosi in un viaggio che farà capire perchè a Napoli JChampions League. Il primo episodio, dedicato ai tifosi del club, sarà disponibile su www.dugout.com da giovedì 26 aprile e le alter puntate saranno poi pubblicate ...

Minaccia Isis a Napoli - il procuratore Riello : 'Brillante operezione - i cittadini abbiano fiducia nello Stato' : Il procuratore generale di Napoli Luigi Riello esprime 'il più vivo compiacimento' per la 'Brillante operazione eseguita dalla Digos della Questura di Napoli e dal Ros dei Carabinieri' che ha portato ...

Napoli - fermato cittadino del Gambia da Digos e Ros. “Emerso progetto di un attentato” : Un cittadino del Gambia è stato fermo a Napoli nel corso di un’operazione antiterrorismo condotta dalla Digos e dal Ros. Secondo l’agenzia Ansa dalle indagini coordinate dalla Procura sarebbe emerso il progetto di un attentato. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. L'articolo Napoli, fermato cittadino del Gambia da Digos e Ros. “Emerso progetto di un attentato” proviene ...

Napoli - entusiasmo alle stelle : in città si respira aria da… scudetto [FOTO] : 1/4 ...

Napoli - credi nello scudetto : rimonte - calendario e una città intera dalla tua parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

Giornata mondiale del libro : da Milano a Napoli - un romanzo per ogni città : In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore la Commissione italiana dell’Unesco ha lanciato un’interessante iniziativa: scegliere per ogni città un libro. Ecco i migliori, da Napoli a Milano.Continua a leggere

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...