Napoli | baby rapinatore ferisce guardia giurata con un pugno | il vigilante operato al

Napoli - baby detenuto evade dal carcere minorile di Nisida : Aveva ottenuto un permesso premio ma, allo scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere minorile di Nisida, dove era ristretto, facendo perdere le sue tracce. Lo rende noto Donato...

'I love you baby' - il gol di Koulibaly in Juventus-Napoli fa il giro del mondo : Dall'Asia al Sudamerica, il gol di Koulibaly contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. La vittoria del Napoli nel big match dell'Allianz Stadium non solo ha portato la squadra di Sarri a -1 dai bianconeri, ma ha generato un'onda social con tanti contributi diventati presto virali.

Napoli : preso il capo della baby gang che ferì Arturo : Il terzo componente della banda ha 15 anni. Anche lui, come gli altri, ha parenti pregiudicati. Affrontano vittime innocenti per imporre la loro supremazia nei quartieri -

Emergenza babygang a Napoli - Csm a Nisida : 'Presto iniziative specifiche' : Di criminalità minorile a Napoli, delle analisi delle fenomenologie che portano i giovani a delinquere e della risposta giudiziaria e sociale si è discusso questo pomeriggio a Nisida, al centro ...

"Restiamo qui". Baby gang aggredisce dipendente McDonald's a Napoli : Due aggressioni in due esercizi commerciali i cui dipendenti sono stati 'colpevoli', in un caso, di chiedere il rispetto dell'orario di chiusura, nell'altro di allontanare chi pretendeva di farsi uno spinello in una panetteria. A Napoli, la scorsa notte, un gruppo di ragazzini ha colpito con una sedia un dipendente del McDonald's nella galleria Umberto I, mentre a Giardini Naxos lo scorso 17 marzo, due panettieri, padre e figlio, sono stati ...

Napoli - baby gang aggredisce dipende di un fast food : "Vogliamo restare qui" : Un'altra aggressione con protagonisti un gruppo di minori. Ieri notte un dipendente del McDonald's nella Galleria Umberto I a Napoli è stato aggredito da una baby gang di sette-otto ragazzini tra i 13 e i 15 anni. L'uomo aveva invitato i giovani ad alzarsi perché doveva pulire il locale e poi chiuderlo. Ma gli adolescenti si sono rifiutati di farlo. Per vendicarsi dell'invito a lasciare il locale, uno di loro ha preso una sedia e l'ha scagliata ...

"Vogliamo restare" - a Napoli baby gang aggredisce dipendente di un fast food : Il dipendente di un fast food di Napoli è stato aggredito da un gruppo di sette-otto ragazzini dopo averli invitati a uscire dal locale. L'episodio è avvenuto intorno all'una di notte nella Galleria Umberto I. La baby gang ha rifiutato di alzarsi dai tavolini e uno dei minori ha colpito con una sedia l'addetto alle pulizie. Subito dopo l'aggressione il gruppo, composto da giovani fra i 13 e i 15 anni, è scappato lungo via Toledo.

