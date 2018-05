Napoli Arresti e sequestri | intestazione fittizia di beni

Blitz anticamorra - sequestri e arresti per tre imprenditori - la Dia : "Frequentavano assiduamente i calciatori del Napoli" : Sigilli a un bar ristorante a Chiaia, negozi di giocattoli in provincia, una discoteca a Coroglio e una agenzia di scommesse

Napoli - rione Traiano - violati i sigilli a piazze di spaccio : tre arresti e una denuncia : Due 'clienti' stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose ...

Ponticelli - agguato al Rione Conocal : morto 19enne/ Napoli - vittima degli spari era agli arresti domiciliar : Ponticelli, agguato al Rione Conocal: morto 19enne. Tragedia a Napoli: Emanuele Errico freddato a colpi di pistola, indagini in corso dei carabinieri.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:59:00 GMT)

Napoli - 25 arresti per droga : quasi tutte donne/ Ultime notizie : smantellato mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Napoli - smantellato giro droga : 25 arresti - la maggior parte donne : I carabinieri di Torre del Greco , Napoli, hanno arrestato 25 persone nell'ambito di un'operazione antidroga nel Napoletano. E' stato smantellato un mercato di sostanze stupefacenti "autonomo" da clan ...

Napoli - blitz contro spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antidroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Case inesistenti per creare finti domicili : due arresti a Napoli : Case fantasma, domicili virtuali, residenze inventate, grazie a veri e propri falsi in atto pubblico che consentivano di produrre documenti posticci. Insomma, un sistema, un metodo per creare finte ...

Operazioni antimafia. 21 arresti a Bari e 50 a Napoli : Le forze dell’ordine hanno portato a termine in queste ore due brillanti Operazioni anti criminalità, una a Bari e l’altra

Camorra - droga e riciclaggio : maxi blitz a Napoli - più di 50 arresti : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio - : L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di ...

Napoli - blitz dei carabinieri contro spaccio e riciclaggio. Oltre 50 arresti : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose

Napoli - oltre 50 arresti per spaccio internazionale di droga e riciclaggio : Le accuse vanno dall’associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. oltre 50 persone persone sono state arrestate nel corso di un’operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su ...

Napoli. Traffico internazionale di droga - arresti : Napoli. Traffico internazionale di droga, arresti e oltre 50 indagati – Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli è stata compiuta contro un Traffico internazionale di droga. I militari dell’Arma hanno eseguito provvedimenti cautelari, emessi dal gip partenopeo su richiesta della locale Dda, nei confronti di oltre 50 indagati. I reati contestati, a vario titolo e aggravati da finalità mafiose, sono: ...

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio : Camorra, blitz a Napoli: 50 arresti per droga e riciclaggio L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e ...