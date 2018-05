Naomi Musenga | 22enne francese | chiama il pronto soccorso ma l' operatrice la prende in

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) "Aiutatemi, signora, aiutatemi, sto malissimo. Sto per morire". È il 29 dicembre 2017 e la richiesta di aiuto arriva dalla voce di una giovane donna. Dall'altra parte del telefono, un'del servizio di ambulanza di Strasburgo che risponde: "Morirai definitivamente un giorno come tutti gli altri". Servizio negato e la giovanesi vede costretta are un altro ospedale. I medici interverranno troppo tardi, però, emorirà. 22 anni, madre di un bambino piccolo. La registrazione dell'audio di tre minuti in cui l'sbeffeggiafa il giro della Francia. Monta la polemica per una morte ingiusta e, soprattutto, evitabile. Se l'ambulanza fosse arrivata in tempo l'emorragia che ha ucciso la giovane madre sarebbe stata scongiurata. E invece, come spiega la BBC, l'audio riporta la voce rotta dal dolore della, la ...