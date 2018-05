Nadia Toffa altezza - peso e foto fisico della conduttrice delle Iene : Volete conoscere peso e altezza di Nadia Toffa? Non mancano mai le curiosità sulla conduttrice delle Iene, che è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori per la sua simpatia e per la sua bravura in campo lavorativo: non sono pochi, infatti, i servizi che ha realizzato per il programma televisivo di Canale 5 che hanno riscosso molto successo e alcuni hanno destato parecchie polemiche. Per tutte queste ragioni, non possiamo evitare di ...

Nadia Toffa non sta bene? Triste verità - ecco cos'è accaduto alla conduttrice Video : Quello della conduttrice del programma televisivo dei canali Mediaset, Nadia Toffa, è oramai diventato un caso nazionale di cui tutti parlano e si preoccupano. La trentottenne bresciana, infatti, il 2 dicembre 2017 aveva avuto un malore nella citta' di Trieste, durante il suo consueto lavoro per il montaggio di un servizio che sarebbe dovuto andare in onda successivamente nel programma. Da lì, è cominciato un calvario che non le ha permesso di ...

“Non c’è”. Nadia Toffa - di nuovo ansia. Le Iene - la trasmissione inizia e subito tutti si accorgono di quella sedia “vuota”. Batticuore e paura. La preoccupazione del pubblico cresce : la Toffa ha avuto un brutto male e si pensa subito al peggio. Il messaggio della conduttrice : Domenica 6 maggio è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Ma tutti, subito, si sono accorti di quell’assenza. Un’assenza pesante che si fa sentire: quella di Nadia Toffa. Ogni volta che la Toffa non c’è il pubblico si preoccupa. Ovvio, dopo aver fatto sapere di aver avuto un cancro, la sua assenza pesa e fa pensare al peggio. Cosa le è successo? Perché Nadia Toffa non ha presentato la puntata de Le Iene di domenica sera? È stata la stessa ...

