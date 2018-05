Multa all' Inter per gli insulti a Iuliano

BELGIO - MultaTO PERCHE' VIAGGIAVA A 696 KM/H / In realtà l'automobilista andava a 70 all'ora : BELGIO, MULTATO perché VIAGGIAVA a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:15:00 GMT)

Il caso : Multato dall'autovelox perché andava a 696 km/h Video : Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocita', ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa [Video]per eccesso di velocita' non poteva credere ai propri occhi. Secondo l'Autovelox, la sua vettura procedeva ad una velocita' di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era ...

Multato perché andava a 696 km/h - va subito dalla polizia : "Ma lo sapete che auto ho?" : Quando si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità per aver sfiorato i 700km/h non ci poteva credere. Nero su bianco, sulla contestazione, c'era la velocità rivelata - 696 km/h - e il modello...

Il caso : Multato dall'autovelox perché andava a 696 km/h : Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocità, ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocità non poteva credere ai propri occhi. Secondo l'autovelox, la sua vettura procedeva ad una velocità di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era in vigore ...

«Lucciole? Chiedevo solo informazioni» I clienti Multati dalla polizia locale : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Andrea Bergamo Invio mail Follow @andreabg_ Leggi ...

Scontri a Liverpool - cosa rischia la Roma : dalla Multa al divieto di trasferte : Al momento, secondo le anticipazioni de 'La Gazzetta dello Sport', è difficile fare previsioni sulle sanzioni anche perché l'UEFA aspetta ancora il rapporto arbitrale, oltre a quelli del delegato, ...

Non dichiara una mela in borsa all'aeroporto Usa : Multa da 500 dollari : Non dichiara una mela in borsa all'aeroporto Usa: multa da 500 dollari La donna non aveva mangiato il frutto sul volo Parigi-Minneapolis: voleva gustarselo sul Minneapolis-Denver. Ma… Continua a leggere

Le danno una mela sul volo e la conserva : alla dogana scatta Multa da 500 dollari : "È davvero brutto che uno si ritrovi in una situazione del genere e venga trattato come un criminale per un frutto”, ha dichiarato la malcapitata passeggera di u volo da Parigi a Minneapolis.Continua a leggere

Usa : non dichiara una mela alla dogana - 500 dollari di Multa : E' stata una mela molto costosa quella che una passeggera americana di un volo da Parigi a Minneapolis , Minnesota, ha assaggiato la settimana scorsa al suo arrivo negli Stati Uniti: Crystal Tadlock l'...

La Spezia - paga un euro in più rispetto all'importo indicato in bolletta : riceve una Multa di 9 euro : Oltre al danno, la beffa: Alessandra , una donna di La Spezia , si è vista recapitare una multa di 9 euro per aver pagato un euro in più rispetto all'importo indicato nella bolletta Tares , Tassa ...

Roma-Barcellona - Multa di 450 euro a Pallotta per il tuffo nella fontana. E lui dona altri 230mila : “Mi scuso - troppo entusiasmo” : Una multa da 450 euro e una donazione alla città di ben 230mila. Tanto è costato al presidente della Roma James Pallotta il tuffo notturno nella storica fontana dei Leoni a piazza del Popolo per festeggiare la vittoria dei giallorossi con il Barcellona. Nel clima di festa che ieri sera ha contagiato tutta la Capitale, il patron della squadra non si è risparmiato e si è buttato della fontana di piazza del Popolo. Le scuse sono arrivate stamane al ...

Pallotta : meritata Multa per tuffo. Voglio restaurare fontana Pantheon : Roma – Di seguito le parole di James Pallotta, presidente dell’As Roma, al margine dell’incontro in Campidoglio con Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Ringrazio il sindaco Raggi per la meritata multa di 450 euro. Mi sono lasciato prendere dal momento ma non intendo incoraggiare nessuno a fare tuffi a meno che non si voglia restaurare una fontana. Per questo ho deciso di fare un gesto e restaurare la fontana del Pantheon. ...

La Raggi riceve Pallotta : Multa di 450 euro e donazione di 230 mila per la fontana del Pantheon : Virginia Raggi ringrazia L'incontro odierno ha rappresentato un'occasione per fare il punto anche sui lavori del futuro stadio dei giallorossi, che potrebbe migliorare sensibilmente l'economia della ...

Raggi : Pallotta si è scusato. Pagherà Multa per tuffo in fontana : Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Il bagno di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo? Ci siamo sentiti, si è scusato. In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell’importanza dell’esempio che deve essere dato. E chiaramente Pagherà la multa”. “Tra l’altro- ha aggiunto riferendosi al presidente della Roma e al suo gesto dopo l’impresa dei ...