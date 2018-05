Movimento negativo per Merck KGaA

Movimento negativo per Ashtead : Rosso per Ashtead , che sta segnando un calo dell'1,90%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ashtead rispetto all'indice, evidenziando ...

Movimento negativo per Piquadro : Ribasso composto e controllato per il produttore italiano di pelletteria , che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto ...

Movimento negativo per DIA : Composto ribasso per Distribuidora Internacional de Alimentacion , in flessione dell'1,81% sui valori precedenti. Il trend di DIA mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa ...