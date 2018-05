MotoGp Ducati | Ciabatti | «Lorenzo ora ha una buona sensazione con la moto»

MotoGp Ducati - Ciabatti : «La prestazione di Lorenzo è un buon segno» : ROMA - In casa Ducati speravano di tornare dalla trasferta di Jerez con risultati migliori, sia dal punto di vista sportivo, sia sul fronte contratti. I rinnovi di Dovizioso e Lorenzo sembrano invece ...

CUPRA nuovo sponsor Ducati in MotoGp : Il nuovo marchio sportivo CUPRA diventa sponsor Ducati nel Mondiale di MotoGP, raccongliendo il testimone da SEAT, fino a oggi tra gli sponsor del Marchio italiano per cui corrono il tre volte campione del mondo spagnolo Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. L'alleanza tra le due Case comprende diverse azioni congiunte nel corso dell'anno

MotoGp : Andrea Dovizioso potrebbe andar via. La Ducati può fare a meno del forlivese? : “Andrea Dovizioso ha fatto un lavoro fantastico, quindi ci sono tutti i presupposti perché questa storia continui, ma bisogna essere in due. Oggi abbiamo una bella moto e abbiamo dei grandi piloti che la possono portare, il primo di tutti è Dovi. Vorrei che questa cosa vada in porto, se non ci riuscissimo credo che faremo una squadra fantastica per puntare al titolo anche il prossimo anno“. Con queste parole l’amministratore ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Stiamo pensando a Iannone e Crutchlow» : La Rossa di Borgo Panigale rischia, per motivi diversi, di perdere entrambi i piloti al termine di questa stagione, ma in un'intervista a Sky Sport l'amministratore delegato Claudio Domenicali non ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Iannone e Crutcmlow sono nomi che piacciono» : La Rossa di Borgo Panigale rischia, per motivi diversi, di perdere entrambi i piloti al termine di questa stagione, ma in un'intervista a Sky Sport l'amministratore delegato Claudio Domenicali non ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : Ducati - uno ‘zero’ che fa male! La velocità della GP18 consola… : Quel giro 18 se lo ricorderanno molto bene in Ducati. Due moto in lotta per il secondo e terzo gradino del podio del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP, ed un crash che fa male. Tanti punti andati in fumo in pochi istanti nel giorno del trionfo dell’iberico Marc Marquez sulla Honda. Secondo successo consecutivo del Cabronçito in quest’annata ed un pacchetto nippo-spagnolo di grande livello, che anche sullo storico ...

MotoGp - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

MotoGp Jerez - Ducati : ecco perché è difficile leccarsi le ferite : Il podio è passato in secondo piano senza nulla togliere ad un Marquez che ha messo tutti in riga, ad un Zarco che ormai è la spina nel fianco delle Yamaha ufficiali e ad un Iannone che è in pieno ...

MotoGp : trionfa Marquez - disastro Ducati | Foto : Triplo incidente tra Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa, sul podio Zarco-Iannone, Valentino Rossi chiude quinto

MotoGp DIRETTA JEREZ 2018/ Gara live : ha vinto Marquez - disastro Ducati! Zarco e Iannone sul podio : DIRETTA MOTOGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a JEREZ, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

MotoGp : trionfa Marquez - disastro Ducati | Foto : Triplo incidente tra Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa, sul podio Zarco-Iannone, Valentino Rossi chiude quinto

Incidente tra Lorenzo - Pedrosa e Dovizioso/ Video MotoGp : Ducati - carambola letale e scintille tra i piloti : Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso: Video MotoGp. Disastro Ducati nel GP di Spagna 2018, carambola letale e scintille tra i piloti dopo lo scontro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:22:00 GMT)

MotoGp Spagna - trionfa Marquez a Jerez : "harakiri" Ducati : Marc Marquez trionfa nel Gp di Spagna e va in fuga per il titolo. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalle quinta posizione in griglia, bissa il successo ottenuto in America approfittando alla grande dell'harakiri...