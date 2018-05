MotoGP | Danilo Petrucci | ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e

MotoGP - GP Argentina 2018 – Danilo Petrucci : “È stato un ottimo inizio di stagione. Qui non ho nulla da perdere” : Alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Argentina della MotoGP era presente anche Danilo Petrucci. “Sono felice del risultato in Qatar“, ha esordito il pilota italiano. “Dopo le qualifiche avevo detto che volevo arrivare tra i primi cinque e ce l’ho fatta, ma è chiaro che non volevo finire proprio quinto ma sul podio. Ho fatto un errore all’ultima curva e Pedrosa mi ha superato. A quel punto, mancavano sette ...

MotoGP - clamoroso in Ducati : Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo? Tardozzi : “Tutto può essere…” : Festa grande in Ducati, per il primo GP stagionale in Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Tutti esultanti e contenti, meno uno, Jorge Lorenzo. Il Mondiale dello spagnolo è cominciato con un ritiro, dovuto ad un problema di cui a dire il vero non ha davvero colpe, visto che il freno anteriore ha deciso di abbandonarlo sul più bello (“ho dovuto buttarmi in terra per non finire contro il muro“, ha dichiarato il maiorchino). Non ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Danilo Petrucci : “Che casino in qualifica. Contento della prima fila - sono lì con gomme usate” : Danilo Petrucci scatterà dalla terza posizione nel GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Ducati ha conquistato la prima fila e partirà alle spalle di Zarco e Marquez, motivato a lottare per il podio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un bel casino. Durante la prima uscita c’era tanta gente e non volevo tirarli. Non ho scaldato la gomme. Poi ho provato ad uscire da ...